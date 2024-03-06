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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۱۴

بابایی:

تمام فرایندهای سنتی سازمان ثبت در سال ۱۴۰۳ حذف می‌شوند

تمام فرایندهای سنتی سازمان ثبت در سال ۱۴۰۳ حذف می‌شوند

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست چشم‌انداز فناوری و هوشمندانه در سال ۱۴۰۳ گفت: در سال جدید تمام فرایندهای سنتی سازمان ثبت حذف و هوشمندانه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی در نشست چشم‌انداز فناوری و هوشمندانه مورد انتظار در سال جدید که با حضور معاون فناوری و کارشناسان این حوزه برگزار شد، ضمن اشاره به چشم‌اندازهای فناورانه در جهت ارائه خدمات ایمن، آسان و سریع، گفت: تمام اهتمام سازمان ثبت بر این است که در سال جدید فرایندهای سنتی حذف و حضور مراجعان برای دریافت خدمات به حداقل برسد که با اجرای این طرح عملیات کارشناسی ثبتی به صورت کاملاً الکترونیکی صورت می‌گیرد.

وی در ادامه با تاکید بر اقدام جهادی و سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری، عنوان کرد: وظیفه سازمان ثبت راهبری است نه ارائه خدمات فیزیکی چرا که امور دستی و سنتی از عوامل فسادزاست و سازمان ثبت باید به سمت و سوی هوشمندسازی سوق داده شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضرورت تعریف راهبرد در حوزه فناوری گفت: باید با راهبری و ریل‌گذاری درست بدانیم در کوتاه مدت و بلندمدت در کدام قسمت مسیر هستیم.

در ادامه این جلسه ستار هاشمی، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضرورت نظارت و پایش فرایندهای ثبتی گفت: راه‌اندازی مرکز پایش هوشمند خدمات یکپارچه ثبتی «کاتب» عملاً کمک مناسبی در ارائه خدمات سازمان ثبت است و امیدواریم بخش عمده‌ای از اتفاقاتی که در لایه سرویس‌ها و سامانه‌ها در کشور در حال تحقق است را بتوانیم در زیرساخت‌ها و تجهیزاتی که وجود دارد پایش کنیم.

وی همچنین از تجهیز و آماده‌سازی تمام نمازخانه‌های استان‌ها و واحدهای ثبتی به سیستم وبینار در آستانه ماه مبارک خبر داد و گفت: در رابطه با دستور ریاست سازمان مبنی بر تجهیز نمازخانه‌های ثبتی در کل کشور عملاً تمامی منابع تأمین و خرید تجهیزات آماده و در اوایل هفته آینده کل واحدهای ثبتی کشور این تجهیزات را دریافت می‌کنند.

گفتنی است این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که هر ساله به مناسبت ماه مبارک رمضان تلاوت ترتیل قرآن کریم به صورت جمعی و وبیناری در تمامی واحدهای ثبتی سراسر کشور به طور همزمان با حضور رئیس سازمان ثبت و مدیران ستادی و استانی و کارکنان این سازمان برگزار می‌شود.

کد مطلب 6048448
علی قدمی

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