تساوی هوادار و ذوب آهن در بازی کارت ها

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار هفته نوزدهم لیگ برتر فصل جاری فوتبال کشور از ساعت ۱۷:۲۰ شامگاه امروز بین هوادار و ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه پاس برگزار شد.

دیدار دو تیم با تساوی دو - دو همراه بود.

محمد قریشی (۱۰) و مجید علیاری (۶۰) گل‌های ذوب آهن اصفهان را در این دیدار به ثمر رساندند. داریوش شجاعیان (۷۷) و بابک مرادی (۵+۹۰) نیز گل‌های هوادار را به ثمر رساندند.

بازی فیزیکی دو تیم باعث شد تا کوپال ناظمی بارها از کارت‌های زرد و قرمز خود استفاده کند.

اعتراض مسعود شجاعی سرمربی هوادار به همراه محمود شادی برادر و دستیارش نسبت به عملکرد داوری باعث شد تا هر دو نفر اخراج شده و به جایگاه تماشاگران منتقل شوند.

کمال کامیابی نیا نیز با دریافت دو اخطار دوم خود را در دقیقه ۷۳ به دلیل تکل خطرناک دریافت کرد تا ذوبی ها ۱۰ نفره شوند.

ناظمی ر این بازی پنج بار از کارت قرمز و هفت مرتبه از کارت زرد استفاده کرد.

ذوب آهن با این نتیجه ۲۶ امتیازی شد و هوادار نیز با ۱۹ امتیاز در رتبه یازدهم جدول موقتا قرار گرفت.