به گزارش خبرنگار مهر، سردار مظاهر مجیدی در جمع منتخبین سیزدهمین جشنواره مالک اشتر با تشریح سازوکارهای این جشنواره گفت: در این جشنواره عملکرد سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت و منتخبین جهت شرکت در جشنواره استانی معرفی شدند.

فرمانده سپاه انسان الحسین (ع) ضمن اشاره به برکات ماه شعبان افزود: ما باید روزهای باقیمانده از این ماه عزیز را غنیمت بشماریم و خود را برای ورود به ماه مبارک رمضان و شب‌های قدر آماده سازیم.

مجیدی گفت: انتخابات امسال یک معجزه بود زیرا از ابتدای سال دشمن تمام توان خود را در جهت عدم شرکت مردم در انتخابات به کار بست ولی خداوند متعال عنایت کرد مردم در پای صندوق‌های رأی حاضر شدند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب با فرمایشات خود در مناسبت‌های مختلف نقشه‌های شوم دشمنان را در زمینه انتخابات نقش بر آب کردند که باید خداوند را به خاطر وجود چنین رهبر بصیر شکرگزار باشیم.

فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) در ادامه خاطرنشان کرد: سپاه در سختی‌ها ساخته شده است، شرایط سخت مانند تحریم‌ها باعث شد که سپاه آب دیده شود و حضوری موفق در میدان عمل داشته باشد.

وی گفت: سپاه سازمانی است که عملکرد میدانی و جهادی دارد و نباید از مردم فاصله بگیرد.