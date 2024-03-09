حمایت اسپیلبرگ از فیلم جدید رایان گاسلینگ/ تجلیل از بدلکاران اکشن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کمدی اکشن «مرد پاییز» با بازی رایان گاسلینگ و امیلی بلانت هنوز اکران نشده است، اما گاسلینگ به لطف استیون اسپیلبرگ پیش از اکران، مُهر تایید را برای فیلمش گرفت.

این ۲ به تازگی در مراسم گلدن گلوب با یکدیگر برخورد کردند و اسپیلبرگ از این فرصت استفاده کرد تا به گاسلینگ بگوید طرفدار بزرگ «مرد پاییز» است. گاسلینگ برای «باربی» نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در گلدن گلوب بود ولی این رقابت را به رابرت داونی جونیور برای «اوپنهایمر» باخت.

گاسلینگ به ورایتی گفت: دیدم استیون اسپیلبرگ به طرف من می‌آید. فکر کردم امکان ندارد، بخواهد با من صحبت کند. با این حال او همچنان نزدیک‌تر می‌شد، و بعد فکر کردم می‌دانم چه اتفاقی قرار است بیفتد. من به او اشاره خواهم کرد، و او می‌گوید: نه تو نه، پشت سری تو، بنابراین سکوت کردم ولی بالاخره گفتم: من؟ و او بود که می‌گفت: آره تو. من جلو رفتم و گفتم: ببخشید فکر نمی‌کردم با من صحبت کنید. و او مرا در آغوش گرفت و گفت: من به تازگی «مرد پاییز» را دیدم و دوستش داشتم.

گاسلینگ ادامه داد: برای من دیگر مهم نیست چه اتفاقی می‌افتد. استیون اسپیلبرگ آن را دوست داشت. آن لحظه برای من یک لحظه برای همیشه بود و حالا واقعاً هیجان‌زده هستم که مردم هم آن را ببینند.

«مرد پاییز» به کارگردانی دیوید لیچ، فیلمساز «ددپول ۲» و «قطار سریع‌السیر» با بازی برد پیت، بر اساس مجموعه تلویزیونی دهه ۱۹۸۰ به همین نام با بازی لی میجرز ساخته شده است. در این فیلم که فیلمنامه‌اش را درو پیرس نوشته، گاسلینگ نقش یک بدلکار هالیوودی را ایفا می‌کند که برای کارگردانی (با بازی امیلی بلانت) کار می‌کند که قبلاً خودش بازیگر بود. وقتی بازیگر مرد اصلی فیلمشان ناپدید می‌شود، گاسلینگ برای یافتن او تلاش می‌کند تا اولین تجربه کارگردانی بلانت را نجات بدهد.

گاسلینگ گفت: بدلکاری‌ها شگفت‌انگیز هستند، شما می‌توانید تفاوت را احساس کنید. این فیلم یک نامه عاشقانه است به سینما، فیلم‌سازی و افرادی که فیلم می‌سازند. این یک دیدگاه بسیار منحصربه‌فرد در مورد ژانری از فیلم است که همه ما آن را خیلی دوست داریم، اما از منظری داستان را تصویر می‌کند که شما هرگز آن را ندیده‌اید؛ از طرف افرادی که واقعاً فیلم را می‌سازند و اینکه چقدر آنها را نادیده می‌گیریم.

گاسلینگ اضافه کرد که فیلم‌های اکشن بخشی از «خون حیات صنعت» هستند، بنابراین زمان آن فرا رسیده است که سینما فقط هیجان اکشن را ارایه نکند، بلکه در واقع به کارگردانی که این کار را انجام می‌دهد، احترام بگذارد.

فیلمبرداری «مرد پاییز» اکتبر ۲۰۲۲ در سیدنی استرالیا انجام شد و پل مشهور سیدنی چندین ساعت در چند روز بسته شد تا صحنه‌های فیلم گرفته شود.

موسیقی فیلم هم توسط دومینیک لوییس ساخته شده که سازنده موسیقی «قطار سریع السیر» بود.

«مرد پاییز» پس از اولین اکران جهانی‌اش در جشنواره «جنوب از جنوب غربی»، از ۳ می در سینماها اکران می‌شود.