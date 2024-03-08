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۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۴۵

با حضور رییس جمهور؛

بزرگترین کارخانه آهن اسفنجی کشور در اهواز افتتاح شد

بزرگترین کارخانه آهن اسفنجی کشور در اهواز افتتاح شد

اهواز- با حضور رییس جمهور بزرگترین کارخانه آهن اسفنجی کشور در اهواز در مجموعه شرکت فولاد خوزستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح به عنوان بزرگترین مگا مدول آهن اسفنجی ایران با هدف تکمیل زنجیره تولید و تأمین کمبود آهن اسفنجی مورد نیاز کشور وارد زنجیره تولید شد و به بهره برداری رسمی رسید.

قرارداد این پروژه در مهرماه سال ۹۸ بین شرکت فولاد خوزستان به عنوان کارفرما و شرکت فناور معادن و فلزات، به ارزش ۱۳۵ میلیون یورو منعقد شد.

هدف از اجرای این طرح، تولید سالانه یک میلیون و ۷۶۰ هزار تن آهن اسفنجی است که با به ظرفیت رسیدن این کارخانه، شرکت فولاد خوزستان از خرید آهن اسفنجی به میزان ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن در سال بی نیاز می‌شود.

تفاوت نرخ خرید آهن اسفنجی و تولید آن در هر تن ۶۰ میلیون ریال است و در حال حاضر ظرفیت این کارخانه در هر ساعت ۲۲۰ تن است که میزان زیادی سودآوری دارد.

این شرکت اولین تولیدکننده آهن اسفنجی در خاورمیانه و دومین پس از هند در جهان است.

کد مطلب 6049631

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    نظرات

    • چ چ IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      14 1
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      فایده اینهمه بریزوبپاش پول بیت المال درکشورواحداث پتروشیمی ها وسدها وکارخانجات فولاد وآهن وسیمان ووووو درکشورچیست؟ چرا هیچ تاثیری در سفره ملت نیست؟ چرا هرروز بدترازدیروزه؟ چرا هرروز جنسهاوکالاها گرانتر و پدرها شرمنده خانواده هاشون میشن؟ این کارخانحات فقط سودش توجیب دولت ودولت نامردان نحومی بگیر میره
    • اهواز IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      14 1
      پاسخ
      افرینننن هر چقدر میتونین هوای شهر الوده و کثیف کنید
    • US ۰۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      13 1
      پاسخ
      چه فایده داره وقتی این همه تکنولوژی توی اهواز هست ولی مردمش بابیکاری دست و پنجه نرم می کنن تنها سودش برای ما ملت اهواز هوای آلوده و پراز بیماری هست
    • فرا ایمن صنعت پردیس IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      2 4
      پاسخ
      افتتاح مگا پروژه فولاد اسفنجی خوزستان ، نقطه عطفی در تولید فولاد بشمار می‌رود، این موفقیت بزرگ را به خانواده فولاد ایران و ملت شریف تبریک عرض مینماییم
      • روابط عمومی شرکت پتروشیمی قائد بصیر IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
        0 2
        با نظر فرا ایمن صنعت پردیس موافق هستیم ، قطعا راه اندازی چنین پروژه هایی باعث رشد و توسعه کشور خواهد شد .
    • علیرضا IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      0 1
      پاسخ
      درود بر شما به یاری خداوندعز و جل انشاالله پیشرفت و پیروزو مقتدرخواهیم شد .سپاس از رییس جمهور عزیزو دلسوز .

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