بزرگترین کارخانه آهن اسفنجی کشور در اهواز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح به عنوان بزرگترین مگا مدول آهن اسفنجی ایران با هدف تکمیل زنجیره تولید و تأمین کمبود آهن اسفنجی مورد نیاز کشور وارد زنجیره تولید شد و به بهره برداری رسمی رسید.

قرارداد این پروژه در مهرماه سال ۹۸ بین شرکت فولاد خوزستان به عنوان کارفرما و شرکت فناور معادن و فلزات، به ارزش ۱۳۵ میلیون یورو منعقد شد.

هدف از اجرای این طرح، تولید سالانه یک میلیون و ۷۶۰ هزار تن آهن اسفنجی است که با به ظرفیت رسیدن این کارخانه، شرکت فولاد خوزستان از خرید آهن اسفنجی به میزان ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن در سال بی نیاز می‌شود.

تفاوت نرخ خرید آهن اسفنجی و تولید آن در هر تن ۶۰ میلیون ریال است و در حال حاضر ظرفیت این کارخانه در هر ساعت ۲۲۰ تن است که میزان زیادی سودآوری دارد.

این شرکت اولین تولیدکننده آهن اسفنجی در خاورمیانه و دومین پس از هند در جهان است.