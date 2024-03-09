احترام به پدر و مادر و بزرگترها کلید واژه موفقیت «طارمی» بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، مادر مهدی طارمی جمعه شب در آئین اختتامیه نکوداشت هفته بوشهر اظهار داشت: جوانان، احترام به پدر و مادر و بزرگترها را فراموش نکنند و سعی کنند همواره دعای خیر پدر و مادر بدرقه راهشان باشد.

وی ضمن تشکر از شهردار، شورای اسلامی شهر بوشهر و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر افزود: برنامه‌های خوبی در هفته بوشهر برای آشنایی مردم با تاریخ بوشهر برگزار شد که به نوبه خودم از برگزارکنندگان تشکر می‌کنم.

وی تصریح کرد: در طول سال با برگزاری برنامه‌های مختلف ما و جوانان بوشهری را با تاریخ سراسر افتخار بوشهر و بزرگ مردهایی مانند آیت‌الله یلادی و شهید رئیسعلی دلواری و سردار شهید علیرضا ماهینی و سایر بزرگان بیشتر آشنا کنند.

مادر طارمی اظهار داشت: بوشهر تاریخ پرباری دارد و مقاومت‌های زیادی در این شهر صورت گرفته است، بنابراین از شما درخواست دارم نه تنها در طول این یک هفته بلکه در طول سال نسل جوان را با این تاریخ آشنا کنید.

شهروند افتخاری بوشهر نیز گفت: ما و مردم مدیون فداکاری‌ها و جانبازی‌های بزرگان استان بوشهر هستیم.

گیسو حاتمی اضافه کرد: انصاف نیست مردم استان بوشهر از داشتن یک بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کودکان بی‌بهره باشند.