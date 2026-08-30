به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری یونیوز در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت: ایران برای اسرائیل در جنوب لبنان خط قرمز تعیین کرده و به این رژیم درباره گسترش عملیات نظامی هشدار داد.

یونیوز نوشت: تهران به تل‌آویو اطلاع داده است که موشک‌های ایرانی به‌طور گسترده فرودگاه‌ها و پادگان‌های نظامی در شمال اسرائیل را هدف قرار خواهند داد تا نیروهای اسرائیلی مستقر در جنوب لبنان پراکنده شده و در نتیجه، مقاومت در لبنان بتواند حملات متقابل انجام داده و تلفات سنگینی به این نیروها وارد کند.

در این گزارش آمده است: ارتش اسرائیل تلاش می‌کند از کشاندن ایران به مداخله برای حمایت از مقاومت در لبنان جلوگیری کند. ازاین‌رو، طی سه ماه گذشته با شدت کمتری فعالیت کرده و از آتش‌بس در لبنان بهره برده تا عملیات نظامی محدودی را برای تسلط بر تپه علی الطاهر انجام ‌دهد.

یونیوز نوشت: ایران در هشدارهای خود اعلام کرده است که به واشنگتن اجازه نخواهد داد از بند نخست تفاهم‌نامه پایان جنگ در لبنان عبور کند؛ بندی که به‌طور ضمنی به معنای پایان اشغال و عقب‌نشینی تل آویو از اراضی لبنان است. این بند حتی اگر آمریکا تفاهم‌نامه را نقض کند، همچنان پابرجا خواهد ماند و ایران در حمایت از مقاومت مردم لبنان ثابت قدم است.

این پایگاه خبری نوشت: ایران فهرستی از اهداف را در داخل سرزمین‌های اشغالی آماده کرده است که در جنگ آینده برای ایجاد بازدارندگی در برابر تجاوز اسرائیل به لبنان یا ایران آنها را هدف قرار خواهد داد.