https://mehrnews.com/x3cWnP ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۱۴ کد مطلب 6932559 استانها یزد استانها یزد ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۱۴ سرور و شادمانی مردم دارالعباده یزد در جشن بزرگ امت احمد(ص) یزد - جشن بزرگ امت احمد(ص) با حضور پرشور مردم دارالعباده یزد در تکیه تاریخی امیرچقماق برگزار شد. دریافت 6 MB کد مطلب 6932559 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امت احمد (ص) در یزد جشن بزرگ «امت احمد» در حسینیه امیرچقماق یزد برگزار میشود صداقت: انقلاب اسلامی پرچمدار تحقق آرمانهای پیامبر اکرم (ص) است جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفرصادق(ع) در مسجدالنبی(ص) شاهدیه یزد برچسبها یزد مهمانی امت احمد(ص) امت احمد امام جعفر صادق(ع) پیامبر اکرم(ص)
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