  1. استانها
  2. یزد
۹ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۱۴

سرور و شادمانی مردم دارالعباده یزد در جشن بزرگ امت احمد(ص)

سرور و شادمانی مردم دارالعباده یزد در جشن بزرگ امت احمد(ص)

یزد - جشن بزرگ امت احمد(ص) با حضور پرشور مردم دارالعباده یزد در تکیه تاریخی امیرچقماق برگزار شد.

دریافت 6 MB
کد مطلب 6932559

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فاطمه زهرا IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      مرگ بر امریکا مرگ بر اسرائیل

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها