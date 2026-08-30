فولاد استقلال را به افزایش تنش متهم کرد/پای قرارداد رضاییان هم وسط آمد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه فولاد خوزستان، در این بیانیه آمده است؛ نماینده استان و مردم خوزستان در فوتبال ایران آماج حملاتی ناجوانمردانه از سوی باشگاه استقلال تهران قرار گرفته است که در میدان مسابقه کاری از پیش نبرد. اخلاقی نیست که هر بار نتیجه دلخواه ما نبود، زمین و زمان را به هم بریزیم. باشگاه فولاد نمی‌تواند اجازه دهد که با فوتبال و مردم خوزستان این گونه رفتار شود و بدتر از آن بخواهند مردم این استان را روبه‌روی یکدیگر قرار بدهند.

اگر قرار باشد مطالبی که در صفحات شبکه‌های اجتماعی از سوی افراد مختلف منتشر می‌شود را فقط به استناد علاقمندی‌های آنها به باشگاه‌های خاصی منصوب کنیم همین حالا باشگاه استقلال با چه اتهاماتی روبرو خواهد شد؟ آیا هر آن چه در صفحات و کانال‌های استقلالی منتشر می‌شود دست‌پرورده آن باشگاه است؟ شاید هم در حوزه استقلال این‌گونه است که در مورد دیگران چنین تصوری دارند! اگر آن‌چه در صفحات و کانال های استقلالی منتشر می‌شود تحت سفارش باشگاه استقلال نیست چرا آن‌ها باید تصور کنند حرف و صحبتی که بعضا در یک صفحه یا کانال هواداری تیم فولاد مطرح شده(که درست و واقعی بودن آن هم مشخص نیست) در ید قدرت ما بوده است؟

به هر حال ما در باشگاه فولاد چنین ظرفیت‌هایی به وجود نیاوردیم اما شرایط شاید در استقلال به گونه‌ای دیگری است و حداقل اصحاب رسانه درباره چهره‌های رسانه‌ای دو مجموعه و رویکردهای آن‌ها شناخت کافی دارند. باشگاه فولاد خود را در قبال رفتارها و گفتمان رسانه‌ها و صفحات رسمی خود مسوول می‌داند ولی آن چه استقلال مطرح می‌کند ارتباطی به این باشگاه ندارد و باید پاسخگوی اتهاماتی که وارد می‌کنند باشند، ادعاهایی که در بعضی ویدیوهای انتشار یافته مبنی بر تهدید شدن البته اگر واقعا هم اتفاق افتاده باشند ارتباطی به این باشگاه نداشته و ندارند. حتی ارتباطی به هواداران واقعی فولاد نیز ندارند.

باشگاه فولاد خوزستان سال‌ها است فارغ از رقابتی که وجود دارد ارتباط خوب و مبتنی بر احترام با باشگاه استقلال خوزستان و هواداران استقلال خوزستان دارد. خوزستان خود تیم استقلال دارد و ما کنار هم رقابت و زندگی می‌کنیم. در فوتبال ایران باشگاه‌ها گاه برای توجیه شرایطی که دارند یا برای تامین نظر هواداران خود به سمت و سویی می‌روند که جز منجر به افزایش تنش و درگیری به‌ویژه نزد جامعه هواداری نمی‌شود. در روز بازی مشخص بود تنش و تحریک و آتش از کدام سکوها آغاز شد.

آیا پیش از این که حتی هواداران فولاد وارد ورزشگاه شوند، این پرچم فولاد خوزستان نبود که توسط گروهی از تماشاگران استقلالی به آتش کشیده و تصاویر ویدیویی آن به سرعت وایرال شد تا دل خوزستانی‌ها را آتش بزند! آیا نخستین فحاشی و پرتاب بطری آن زمان اتفاق نیفتاد که رامین رضاییان برای گرم کردن وارد زمین شد؟ شما که با بازیکن قبلی خود که برای تیمتان این همه زحمت کشیده این گونه می کنید وای به حال تیم ها و بازیکنان آنها!

آیا وقتی تماشاگران فولاد در حال ورود به ورزشگاه بودند این سکوهای استقلال نبودند که با شعار"فولاد به شهر ما خوش آمدی" سعی در تحریک و تحقیر تیم مقابل و هواداران آن‌ داشتند؟ موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود. قبل از بازی فولاد با استقلال تهران، بخشی از قرارداد بازیکن فولاد چگونه سر از فضای مجازی در آورده است؟ آیا غیر از این است افرادی که دست به این اقدام زدند؛ با ایجاد تنش و حاشیه برای بهترین بازیکن تیم ملی ایران در جام جهانی یعنی رامین رضاییان تلاش کرده‌اند برای فولاد مشکل ایجاد کنند؟ اصولا این قرارداد که در اختیار سازمان لیگ بوده چگونه سر از شبکه‌های اجتماعی درآورده است. آیا این گونه رقابت فوتبال، شرافتمندانه است؟

در ادامه اطلاعیه باشگاه فولاد خوزستان آمده است: ما وارد جزییات بیشتری نمی‌شویم ولی خب این گونه اتفاقات وقتی کنار هم قرار می‌گیرند معانی خاص خود را پیدا می‌کنند. به هر حال باشگاه فولاد به رقابت شرافتمندانه باور دارد و خود را ملزم به آن می‌داند.

فوتبال باید محلی برای احترام متقابل و ترویج آن در کنار ترویج رقابت سالم، مسوولانه و شرافتمندانه باشد. ما باید اگر تنشی بین تماشاگران است در جهت کاستن از آن گام برداریم تا از سرمایه اصلی فوتبال یعنی هواداران حفاظت کنیم.

در پایان اعلام می گردد که باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان برای دفاع از مردم خونگرم و محجوب این استان با ارایه اسناد و مدارک متقن خود به کمیته اخلاق و انضباطی فدراسیون فوتبال تا حصول نتیجه قدمی پا پس نخواهد کشید.