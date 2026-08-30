به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی انجمن کونگفو توآ کشور در بخش آقایان و ردههای سنی نونهالان و نوجوانان از پنجم تا هفتم شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان زنجان برگزار شد.
در مسابقات قهرمانی انجمن کونگفو توآ کشور که در ردههای سنی نونهالان و نوجوانان با حضور ۲۰۳ ورزشکار از ۱۵ استان در زنجان برگزار شد آذربایجانغربی در هر دو رده به مقام نخست رسید.
موسی یحیایی، رئیس انجمن کونگفو توآ کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دوره از رقابتها با حضور ۱۵ استان در قالب ۱۷ تیم و شرکت ۲۰۳ ورزشکار برگزار شد و ورزشکاران در بخش مایانا (مبارزه نیمهآزاد) با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی با اشاره به کیفیت برگزاری مسابقات افزود: رضایت شرکتکنندگان، سرپرستان و مربیان از روند برگزاری رقابتها و شرایط میزبانی، نشاندهنده برنامهریزی مناسب برگزارکنندگان بود و در همین راستا از کمیته مسابقات استان زنجان بهصورت ویژه تقدیر و تشکر میشود.
معرفی تیمهای برتر
رئیس انجمن کونگفو توآ کشور ادامه داد: در رده سنی نونهالان، تیم آذربایجانغربی عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیمهای زنجان و البرز به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
یحیایی اضافه کرد: کاپ اخلاق رده نونهالان نیز به تیم اصفهان رسید.
وی درباره نتایج رده نوجوانان گفت: آذربایجانغربی با عملکرد موفق خود عنوان قهرمانی این رده را به دست آورد و تیمهای گیلان و البرز نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.
به گفته رئیس انجمن کونگفو توآ کشور، کاپ اخلاق رده نوجوانان نیز به تیم بوشهر تعلق گرفت.
یحیایی ضمن تبریک به ورزشکاران، مربیان و عوامل اجرایی این دوره از مسابقات، از میزبانی استان زنجان و تلاشهای کمیته مسابقات، داوران، هیئت ژوری، عوامل قضایی و انتظامات و سایر عوامل برگزارکننده برای برگزاری مطلوب رقابتها تقدیر کرد.
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