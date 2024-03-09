حمله پهپادی گسترده نیروهای یمنی در دریای سرخ و خلیج عدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مدعی شد که با مشارکت متحدان خود حمله حوثی‌ها (نیروهای یمنی) را در حوزه دریای سرخ خنثی کرده است.

سنتکام با صدور بیانیه‌ای در این خصوص افزود که نیروهای یمنی سحرگاه امروز شنبه حمله پهپادی گسترده‌ای را در دریای سرخ و خلیج عدن انجام دادند.

سنتکام همچنین مدعی شد که ۱۵ پهپاد نیروهای یمنی را در جریان حمله گسترده در دریای سرخ و خلیج عدن سرنگون کرده است.

مقامات رسمی یمن هنوز به این ادعای ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا واکنش نشان نداده‌اند.