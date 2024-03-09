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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۳۲

حمله پهپادی گسترده نیروهای یمنی در دریای سرخ و خلیج عدن

حمله پهپادی گسترده نیروهای یمنی در دریای سرخ و خلیج عدن

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از حمله گسترده نیروهای ارتش یمن با ۱۵ پهپاد در دریای سرخ و خلیج عدن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مدعی شد که با مشارکت متحدان خود حمله حوثی‌ها (نیروهای یمنی) را در حوزه دریای سرخ خنثی کرده است.

سنتکام با صدور بیانیه‌ای در این خصوص افزود که نیروهای یمنی سحرگاه امروز شنبه حمله پهپادی گسترده‌ای را در دریای سرخ و خلیج عدن انجام دادند.

سنتکام همچنین مدعی شد که ۱۵ پهپاد نیروهای یمنی را در جریان حمله گسترده در دریای سرخ و خلیج عدن سرنگون کرده است.

مقامات رسمی یمن هنوز به این ادعای ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا واکنش نشان نداده‌اند.

کد مطلب 6049909

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    نظرات

    • محمدسعیدی IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      8 1
      پاسخ
      درودخدا بر صالحان ونیکان که جهاد در راه خدا را وظیفه میدانند
    • ع ا ز CA ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      6 3
      پاسخ
      امریکا میخواهد بگوید یعنی از ۱۵ پهبادها هیچ کدام اصابت نکرده است غیر ممکن است دروغ میگویند و پنهانکاری میکنند .
    • محمود IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      8 1
      پاسخ
      مااشاالله الله اکبر الله اکبر خداوند با دلاوران یمن عزیز هست شیطان همیشه دورغ می کوید مردان اهین یمن را نمی توانند شگست بدهند مرگ بر مزدوران امریکا وانگیس الله اکبر
    • IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      6 1
      پاسخ
      خاک برسر امریکا معمولا ترسوترین ارتش در میان کل کشور های جهان است. معمولا در سیستم ارتش امریکا بمباران اماکن غیر نظامی وکشتن زنان وکودکان در دستور کار است. دقت کنید این کشور پرمدعاازترس برای مقابله با کسور ضعیفی مثل یمن ازکشورها امداد می طلبد.
    • عطاالله ایزدی IR ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      6 1
      پاسخ
      درود خدابه حوثی ها آگر هم مرز بااسراعیل بودند اسرائیل تا کنون محو شده بودخداقوت دلاور مردان خدا خسته نباشید
    • IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سیاکاری یکی از شگردهای جنگی است. از دریا واز آسمان واز زیر دریا سنگ باید ببارد تا مزدوران مهاج آمریکایی وانگلیسی نابود شوند.
    • محمد IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      9 1
      پاسخ
      روزه‌داران،ماه مبارک رمضان دعا برای مردم و دولت یمن رافراموش نکنید
      • علی احمدی IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
        0 0
        السّلامُ عَلَیکَ یا اَنصاراللّه،السّلامُ عَلَیکَ حِزب الله
    • سیاوش IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      ایکاش کل کشورهای اسلامی نصف یمن به خدا و دستوراتش نه در حرف بلکه در عمل ،دلبسته وعاشق ومجری بوده اند آنوقت الان نه اسفاطیلی وجود داشت نه آمریکا جسارت این یاغیگریها را داشت کجایی پرچمداران مدعی اسلام
    • IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      زنده باد دلاور مردان یمنی
    • یاسر IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      رمز وراز یک ابرقدرت جهان ،باهواپیما از راه دور زن بچه هارو قتل عام کن واز دنیا زهر چشم بگیر ، خیلی سریع و ارزان وبرای این کار چند کشور روهم باخودت همراه کن مثل بچه پلدار های تیتیش مامانی ، زمینی هم جرعت ندارن بجنگند کم میارن تلفات میدن

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