به گزارش خبرنگار مهر، در جریان مسابقات وهبی امره ترکیه، محمدرضا مختاری کشتی‌گیر وزن ۷۷ کیلوگرم کشورمان در مصاف با حریف ترکیه‌ای زد و خورد کرد که این موضوع بازتاب گسترده‌ای داشت.

با توجه به این درگیری به احتمال زیاد مختاری و حریف ترکیه‌ای او از سوی اتحادیه جهانی کشتی با محرومیت سنگینی روبه‌رو خواهد شدند. مختاری در شرایطی این اتفاق را رقم زد که او در دور اول با نتیجه ۲ بر ۱ مهمت داش دمیر از ترکیه را با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۱ امیر عبدی دیگر نماینده کشورمان را مغلوب کرد. محمدرضا مختاری در دور اول با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل تیمور بردیف از روسیه به پیروزی رسید. وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر ۱ از سد جنگیز ارسلان از گذشت. وی در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۳ امین کاویانی نژاد را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف یوکسل سارجیجک از ترکیه رفت که داوران هر دو کشتی گیر را دیسکالیفه (حذف از مسابقات) اعلام کردند.

با توجه به اینکه مختاری موفق به شکست امین کاویانی نژاد مدعی وزن ۷۷ کیلوگرم شده بود، او این شانس را داشت که با شکست حریف ترکیه‌ای خود به فینال برسد و شانس پوشیدن دوبنده تیم ملی برای کسب سهمیه المپیک را داشته باشد. اما این زد و خورد و درگیری نه تنها مختاری را از رسیدن به دوبنده تیم ملی محروم کرد بلکه او در جریان مسابقات هم اخراج شد و حالا باید منتظر محرومیت سنگین از سوی اتحادیه جهانی باشد.

به این ترتیب امین کاویانی نژاد به عنوان نماینده وزن ۷۷ کیلوگرم ایران در مسابقات کسب سهمیه المپیک انتخاب شد و امیر عبدی نفر سوم این رقابت‌ها نیز به دلیل خودداری علی اسکو نایب قهرمان این مسابقات از حضور در مبارزه انتخابی، به عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب شد.