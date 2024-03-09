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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۲۵

محرومیت اتحادیه جهانی در انتظار مختاری/ فرنگی‌کاری که خودزنی کرد

محرومیت اتحادیه جهانی در انتظار مختاری/ فرنگی‌کاری که خودزنی کرد

در حالی که محمدرضا مختاری شانس رسیدن به فینال را داشت و می‌توانست یکی از بخت‌های اصلی کشتی فرنگی برای پوشیدن دوبنده تیم ملی باشد با درگیری و زد و خورد این شانس را از خود گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان مسابقات وهبی امره ترکیه، محمدرضا مختاری کشتی‌گیر وزن ۷۷ کیلوگرم کشورمان در مصاف با حریف ترکیه‌ای زد و خورد کرد که این موضوع بازتاب گسترده‌ای داشت.

با توجه به این درگیری به احتمال زیاد مختاری و حریف ترکیه‌ای او از سوی اتحادیه جهانی کشتی با محرومیت سنگینی روبه‌رو خواهد شدند. مختاری در شرایطی این اتفاق را رقم زد که او در دور اول با نتیجه ۲ بر ۱ مهمت داش دمیر از ترکیه را با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۱ امیر عبدی دیگر نماینده کشورمان را مغلوب کرد. محمدرضا مختاری در دور اول با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل تیمور بردیف از روسیه به پیروزی رسید. وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر ۱ از سد جنگیز ارسلان از گذشت. وی در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۳ امین کاویانی نژاد را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف یوکسل سارجیجک از ترکیه رفت که داوران هر دو کشتی گیر را دیسکالیفه (حذف از مسابقات) اعلام کردند.

با توجه به اینکه مختاری موفق به شکست امین کاویانی نژاد مدعی وزن ۷۷ کیلوگرم شده بود، او این شانس را داشت که با شکست حریف ترکیه‌ای خود به فینال برسد و شانس پوشیدن دوبنده تیم ملی برای کسب سهمیه المپیک را داشته باشد. اما این زد و خورد و درگیری نه تنها مختاری را از رسیدن به دوبنده تیم ملی محروم کرد بلکه او در جریان مسابقات هم اخراج شد و حالا باید منتظر محرومیت سنگین از سوی اتحادیه جهانی باشد.

به این ترتیب امین کاویانی نژاد به عنوان نماینده وزن ۷۷ کیلوگرم ایران در مسابقات کسب سهمیه المپیک انتخاب شد و امیر عبدی نفر سوم این رقابت‌ها نیز به دلیل خودداری علی اسکو نایب قهرمان این مسابقات از حضور در مبارزه انتخابی، به عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب شد.

کد مطلب 6050174
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • زاهدی GB ۰۸:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      21 0
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      هر چقدر هم حرفه ای باشی یجا از کوره در میری . تیم ترکیه اگه ایران آمد باید له بشه
    • IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      15 0
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      حریف ترک مقصراصلی بود😡اوبعدازضربه ی سربه مختاری وحتی عذرخواهی!!بازبادستش ضربه ی مشتی بصورت مختاری کوبید😡هرکس دیگه ای هم بودعصبانی وناخودآگاه جواب میداد۰ترک هامیهمان کشی کردند😡😡😡
    • IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      6 1
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      علیرضادبیربایدانتقام میهمان کشی ترکهارابادعوت نکردنشان به ایران درجام های آینده که درایران برگزارمیشود؛؛بگیرد👍
    • IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      0 0
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      بازدبه معرفت روسها😍وتین خودش ورزشکاره وروحیه جوانمردی درورزش راگوشزدمیکنه؛بردوباخت جزولاینفک مسابقات درهمه ی رشته هاست👌
    • IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      7 0
      پاسخ
      هیئت کشتی ایران::انتقام؛انتقام😡😡کشتی گیرترک باعث شدمختاری ازخودش دفاع کنه؛مگه یک ورزشکارچقدرظرفیت بی اخلاقی وضدروحیه پهلوانی کشتی گیرترک راداره؟؟؟علیرضادبیربایدانتقام مختاری رابگیره😡😡😡😡
    • IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      6 0
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      آقای دبیر؛حسن رنگرز:مگه یک ورزشکارچقدرتاب وتحمل داره که قبل ازرفتن به روی تشک؛هی بهش بگید؛فلانی:مواظب باش ناداوریهاعصبیت نکنه😉مواظب باش اگه کتکت هم زدندسرتوبالانیاری😉اگه حقتوخوردندچیزی نگی؛بحث وجدلی نکنی😉آخه مختاری اونروزشایدذهنش روی بردقاطع وخوشحال کردن دل مردم وآبروی کشورش بوده؛پس حق بااوست۰
    • محمد IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      1 2
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      کلا خودزنی کرد.مخصوصا اون فراری که کرد بد آبرومونو برد‌.بگو وقتی مال این حرفا نیستی مجبوری مگه
    • عباس IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      2 0
      پاسخ
      ارزشش را داشت کاش بیشتر میزد

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