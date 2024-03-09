وزیر بهداشت: راوی دفاع مقدس هستم / مسؤول اورژانس جنگ بودم

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی ظهر امروز شنبه ضمن حضور در زیارتگاه شهدای هویزه و ادای احترام به مقام شامخ شهید سید محمد حسین علم الهدی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه من خودم راوی دفاع مقدس هستم، اظهار کرد: در روزهای دفاع مقدس، مسؤولیت اورژانس جنگ را عهده دار بودم.
وی ادامه داد: سرزمین هویزه شاهد حضور فرشتگان روی زمین در طول تاریخ دفاع مقدس بوده که میتواند الگوی جوانانی باشد که در آن زمان حضور نداشتند.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه میتوان از عطر شهدا در این مکان مقدس استفاده بُرد، افزود: باید راه شهدا را ادامه داد تا بالاترین درجه در روی زمین را با تمام وجود درک کرد.
عین اللهی تصریح کرد: شهدای بزرگی مانند علم الهدی در طول تاریخ ماندگار شدند و امروز همه ما به آنها افتخار میکنیم و ادامه راه همه این عزیزان بر دوش همه ما است.
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