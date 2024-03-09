تدابیر لازم برای استقبال از مسافران نوروز ۱۴۰۳ اتخاذ شود

به گزارش خبرنگار مهر،، سیدکمال‌الدین میرجعفریان عصر شنبه در نشست کمیته شهرداری‌ها و دهیاری‌های خدمات سفر استان اظهار کرد: تدابیر لازم در راستای استقبال و اسکان مسافران در عید نوروز ۱۴۰۳ با توجه به جایگاه گردشگری استان اردبیل و حضور مسافران نوروزی در استان توسط دستگاه‌های مربوط اتخاذ شده است.

وی به جلوگیری از اسکان مسافران نوروزی در مسیل‌ها و بستر رودخانه‌های استان اردبیل تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های مرتبط به این موضوع به محل اسکان مسافران توجه داشته باشند و پیش‌بینی‌های آب‌وهوایی به‌شکل مستمر و مداوم بررسی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل ادامه داد: نیروهای راهنمایی و رانندگی استان اردبیل اولویت اصلی خود را در رابطه با رانندگان متخلف به‌صورت ارشادی در دستور کار داشته باشند ولی با رانندگان دارای تخلفات پرخطر برخوردهای قانونی لازم را انجام دهند.

میرجعفریان با بیان اینکه با توجه به ظرفیت‌های گردشگری سرعین، تدابیر و اقدامات مورد نیاز در دستور کار است، گفت: در روزهای حضور مسافران در شهر سرعین، مشکلات ترافیکی به حداقل باید کاهش یابد و با مشخص شدن کمپ اسکان برای مسافران نوروزی در این شهر، از اسکان در سایر نقاط شهر پیشگیری شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سرویس‌های بهداشتی در جاده‌ها و شهرهای استان اردبیل باید به‌شکل کامل و شبانه‌روزی فعال و در خدمت مسافران نوروزی باشد.