به گزارش خبرنگار مهر، اهمیت راهبردی «زمین» به عنوان یکی از کلیدیترین ابزارهای تولید در بخش کشاورزی، بیمه این اراضی در کنار بیمه محصولات کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در واقع بیمه کشاورزی یک پوشش حمایتی است که برای جبران خسارتهای ناشی از خطرات طبیعی و غیرقابل پیشبینی طراحی شده تا ریسک مالی کشاورزان، بهرهبرداران و دامدار را کاهش دهد. این بیمه فقط مخصوص محصولات زراعی و باغی نبوده و در سالهای اخیر بیمه دام و طیور، زنبورعسل، کرم ابریشم، آبزیان پرورشی و حتی برخی طرحهای مرتبط با جنگلداری، مرتعداری و آبخیزداری هم میتوانند تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار بگیرند.
با توجه به چالشهای موجود در بخش کشاورزی و بهویژه خروج تدریجی اراضی از حالت باروری اولیه و کاهش کیفیت خاک، موضوع بیمه اراضی به عنوان یک نیاز جدی مطرح شده است.
بهزاد باباخانی، قائممقام پیشین صندوق بیمه کشاورزی درباره بیمه اراضی کشاورزی در ایران به خبرنگار مهر گفت: صیانت از زمین، صیانت از امنیت غذایی است. مدیریت کشاورزی بدون توجه به حفظ کیفیت خاک امکانپذیر نیست. هماکنون با همکاری بخش منابع طبیعی، اقدامات مدیریتی متعددی در حال پیگیری است تا ضمن رعایت اصول بهرهوری، آسیبهای وارد شده به اراضی کشاورزی و منابع ملی به حداقل برسد.
وی تصریح کرد: در کنار اقدامات مدیریتی و ترویجی، صندوق بیمه کشاورزی با رویکردی مسئولانه در حال پایش و پیادهسازی سازوکارهای حمایتی است. تلاش ما بر این است که با تلفیق دانش فنی در مدیریت اراضی و سازوکارهای بیمهای، ضمن حفاظت از منابع ملی، دغدغههای کشاورزان و بهرهبرداران را در حفظ و احیای زمینهای کشاورزی کاهش دهیم.
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