انتشار ۷ جلد کتاب آموزشی در راستای حفاظت فنی و بهداشت کار

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله جلیلی، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: آثار زیانبار حوادث و بیماریهای شغلی، علاوه بر تحمیل بار مالی و هزینه-های فراوان، موجب رنج و آلام ناشی از پیامدهای ناگوار برای کارگران و خانوادههای آنها میشود.
وی صیانت و تأمین سلامت کارگران در کشور به عنوان اصلیترین سرمایههای کار و تولید و بخش جداییناپذیر از وظایف ذاتی وزارت کار عنوان کرد و افزود: صیانت و تأمین سلامت کارگران موجب افزایش بهرهوری و پیشگیری از آسیبهای بین نسلی میشود.
وی تصریح کرد: این مرکز ۷ جلد کتاب در قالب محتوی آموزشی و دستورالعمل حفاظت فنی با عناوین شامل ایمنی کار در عملیات جوشکاری و برشکاری ویژه بازرسان کار و مسئولین ایمنی، ایمنی کار در عملیات جوشکاری و برشکاری ویژه کارگران و کارفرمایان، دستورالعمل فنی آزمایش ایمنی انواع پلهبرقی کارگاهی، دستورالعمل فنی آزمایش ایمنی آسانسورهای کارگاهی، دستورالعمل فنی آزمایش ایمنی بالابرها، دستورالعمل فنی آزمایش ایمنی انواع لیفتراکها و دستورالعمل فنی آزمایش ایمنی ماشینآلات عمرانی را با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی معتبر کشور به منظور استانداردسازی منابع علمی و آموزشی ایمنی کار و حفاظت فنی تهیه و منتشر کرده است.
جلیلی گفت: با هدف بهرهمندی جامعه و مخاطبین حوزه فرهنگسازی ایمنی کار، نسخه الکترونیکی اینکتب به صورت رایگان از طریق تارنمای معاونت روابطکار و زیر پورتال مرکز مذکور به نشانی https://crtosh mcls.gov.ir در دسترس تمام فعالان عرصه کار و تلاش کشور قرار خواهد گرفت.
وی اظهار امیدواری کرد: نتایج و ثمرات این کتب با بهرهمندی از جدیدترین متون علمی داخلی و بینالمللی و متناسب با نیاز علوم و فناوریهای پیشرفته روز تدوین شده است تا بتواند در ارتقای سطح دانش ایمنی و آگاهی جامعه کار و تولید کشور مفید باشد.
