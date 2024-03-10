۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۲۱

در جریان سفر به اقلیم کردستان؛

استاندار کرمانشاه به شهدای بمباران شیمیایی حلبچه ادای احترام کرد

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه در جریان سفر به اقلیم کردستان عراق با حضور در یادمان شهدای حلبچه به شهدای بمباران شیمیایی این استان ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طیب صحرایی استاندار کرمانشاه با همراهی استاندار حلبچه از یادمان شهدای بمباران شیمیایی این استان بازدید کرد.

بمباران شیمیایی حلبچه توسط ارتش رژیم بعث عراق در ۲۵ اسفند ۱۳۶۶ صورت گرفت و چند هزار شهید و هزاران آواره بر جای گذاشت که آوارگان تا سال‌ها میهمان استان کرمانشاه بودند.

عمر خاور، مردی که به همراه کودک یک ساله‌اش در آستانه در خانه‌اش در بمباران شیمیایی توسط صدام شهید شده، به‌عنوان نماد فاجعه حلبچه شناخته شده است.

تندیس وی در ورودی یادمان شهدای حلبچه نصب شده و صحرایی استاندار کرمانشاه در جریان سفر به استان حلبچه، با اهدای گل و قرائت فاتحه به این شهید و همه شهدای این بمباران ادای احترام کرد.

آزاد توفیق رحیم، استاندار حلبچه در پایان مذاکرات ۲ هیأت، پس از تشکر و تقدیر صمیمانه از سال‌ها مهمان نوازی مردم استان کرمانشاه، تندیس عمر خاور را به استاندار کرمانشاه اهدا کرد.

