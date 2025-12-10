رحمانی: ۴۰۰۰ انرژی نو در آذربایجان غربی اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر چهارشنبه در آئین بهره برداری از طرحهای برق رسانی در استان افزود: تاکنون چهار هزار و ۲۸۷ مگاوات ظرفیت درخواستی دریافت شده که از این میزان تعدادی رد شده و نزدیک به چهار هزار مگاوات پذیرفته شده است.
وی ادامه داد: تعدادی از این طرحها تا سال آینده به بهرهبرداری میرسد و در صورت اجرای بهموقع، استان از نظر تأمین برق جز در صورت نیازهای کشوری و الزامات دیسپاچینگ نگرانی جدی نخواهد داشت.
استاندار آذربایجانغربی به برنامهریزی برای تبادل انرژی با کشورهای همسایه نیز اشاره کرده و افزود: توسعه زیرساختهای انرژیهای نو بهویژه خورشیدی از دستاوردهای مهم استان بوده و برخی از طرحهای بزرگ تجدیدپذیر بهزودی وارد مدار میشوند.
رحمانی با اشاره به پیشرفت چشمگیر صنعت برق در استان، گفت: این حوزه وارد مرحلهای شده که میتواند نیازهای بلندمدت استان را پشتیبانی کند و مسیر توسعه متوازن را هموار سازد.
وی همچنین با بیان اینکه دغدغه اصلی استان رسیدن به میانگین کشوری در بخشهای مختلف است، از اجرای طرحهای گسترده در حوزه انرژی خبر داده و خاطرنشان کرد: دستیابی صنعت برق استان به سطحی که تأمین بلندمدت برق را تضمین کند، خبر امیدوارکنندهای در میان کمبودهاست.
رحمانی از تلاش نیروهای عملیاتی در شرایط بحرانی قدردانی کرده و اظهار داشت: ایجاد توازن در بخش انرژی و استفاده از فرصتهای موجود برای جهش توسعهای آذربایجانغربی در دستورکار قرار دارد.
۱۰۴ کیلومتر شبکه فشار ضعیف در ارومیه به روز رسانی شده است
مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجانغربی نیز در این آئین اظهار کرد: طرحهای توسعه و بهینهسازی شبکههای برق روستایی شهرستان ارومیه نیز اجرا شده که طی آن شبکه برق ۸۶ روستای این شهرستان در قالب طرح بهارستان توسعه یافته و ۱۰۴ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی اصلاح و بهروزرسانی شده است.
طاهر کیامهر اضافه کرد: در قالب توسعه و اصلاح شبکه برق در ۱۳ نقطه از شهرستان ارومیه، اقداماتی شامل ۶۵ کیلومتر توسعه و اصلاح شبکه فشار متوسط، ۱۸۵ کیلومتر توسعه و اصلاح شبکه فشار ضعیف هوایی، اصلاح و توسعه ۴۲ دستگاه پست هوایی و بهسازی، توسعه و اصلاح سه هزار و ۲۲۲ چراغ روشنایی انجام شده است
وی ادامه داد: یکی دیگر از پروژههای مهم بهرهبرداری شده، تبدیل شبکه مسی به کابل خود نگهدار در مناطق شهری و روستایی شهرستان ارومیه است که با اجرای ۲۷۱ کیلومتر کابلکشی جدید، نقش مهمی در افزایش ایمنی، کاهش تلفات و پایداری شبکه ایفا میکند.
۲۷۱ کیلومتر دیگر شبکه مسی به کابل خود نگهدار برق در ارومیه اجرا شد
مجموعهای از طرحهای زیرساختی بخش برق شهرستان ارومیه شامل افتتاح پست فشارقوی ۱۳۲/۲۰ کیلوولت اندیشه، توسعه شبکههای روستایی، اصلاح و بهینهسازی شبکههای شهری و تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار، با سرمایهگذاری پنج هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
این مجموعه طرحها با سرمایهگذاری پنج هزار و ۱۹۰ میلیارد ریالی اجرا شده و به گفته مسئولان، اجرای آنها در ارتقای کیفیت خدماترسانی، افزایش پایداری شبکه برق و پاسخگویی به نیازهای توسعهای ارومیه تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
