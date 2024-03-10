در برداشت میدان مشترک پارس جنوبی عقب نماندیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عابد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء در آئین امضای قراردادهای اجرایی طرح ملی فشار افزایی میدان مشترک گازی پارس جنوبی با پیمانکاران اصلی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به عسلویه اظهار کرد: رهبر انقلاب در آن سفر تأکید کردند که ملت ایران با جهاد ناآشنا نیست، اما باید بدانیم چهکاری میخواهیم انجام دهیم.
وی با تأکید بر اینکه این جهاد دیگری است، ادامه داد: سالهاست که بهدنبال ارائه این برنامه هستیم تا در برداشت از این میدان مشترک عقب نمانیم.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) تصریح کرد: این قرارگاه بازوی اجرایی قوی برای دولت است و پس از اتمام جنگ تحمیلی گامهای مهمی در جهاد اقتصادی برداشته است.
عابد با اشاره به اینکه همه ظرفیتها برای بیاثر کردن تحریمها بهکار بسته شده است، گفت: قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) از آغاز توسعه میدان مشترک پارس جنوبی در کنار دولت حضور داشته و پروژههای زیادی در این منطقه اجرا کرده است.
وی با اشاره به حضور قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) در اجرای فاز ۱۵ و ۱۶ این میدان مشترک افزود: شرکتهای ایرانی با این اعتماد توانستهاند بنبست شکنی و رفع تحریمها را اجرا کنند.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) تأکید کرد: اکنون میتوانیم در تراز بینالمللی عمل و در لبههای دانش دنیا حرکت کنیم و این موضوع نتیجه اعتماد به توان و دانش ایرانی است.
