به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه سردار «عبدالرضا عابد» فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) از روند آماده‌سازی پروژه بزرگ مصلی امام خمینی (ره) تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند پیشرفت این مجموعه قرار گرفت.

سرلشکر سلامی همچنین با توجه به نگاه ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی به پروژه مصلی امام خمینی (ره)، نکات فنی و اجرایی این طرح را مورد بررسی قرار داد.

فرمانده کل سپاه در جریان این بازدید با تبریک حماسه حضور پرشور مردم فهیم و انقلابی ایران در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و تاکید بر ناکامی دشمنان قسم‌خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ملت غیور ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف خوش درخشیدند.

وی درباره مجاهدت‌های شبانه‌روزی متخصصان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در عرصه‌های مختلف، تلاش چشمگیر جوانان متخصص و متعهد قرارگاه سازندگی خاتم را مورد تحسین قرار داد و گفت: ما همواره باید به‌گونه‌ای حرکت کنیم که در حوزه‌ها و تخصص‌های مختلف، ایران همیشه جزو اولین‌ها، بهترین‌ها و برترین‌ها باشد.

سرلشکر سلامی ادامه داد: امروز به نقطه‌ای رسیدیم که می‌توانیم بگوییم، درخشش ایران در تمام حوزه‌ها یک آرزوی دور نیست و با توجه به کارهایی که امروز به‌دست متخصصان پرتوان قرارگاه سازندگی خاتم رقم خورده است، کارهای بزرگ‌تر از این هم ممکن و دست‌یافتنی است و این اقدامات ارزشمند سکوهای خوبی برای افتخار و حرکت رو به جلو است.

فرمانده کل سپاه، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) را متعلق به کل کشور دانست و عنوان کرد: درست است که قرارگاه پر افتخار خاتم‌الانبیاء (ص) در سپاه شکل گرفته و تکامل پیدا کرده است، اما میدان اثر و عمل آن همه کشور و حتی خارج کشور را فرا گرفته است.

وی درباره شکست مفتضحانه دشمن در نبرد اقتصادی گفت: قدرت‌های بزرگ اقتصاد را نقطه قوت خود می‌دانستند و همین حوزه را نقطه ضعف و عرصه آسیب‌پذیر ما قلمداد می‌کنند و طی یک دهه گذشته جنگ اقتصادی بزرگی را به ایران تحمیل کردند تا ما را تسلیم کنند. احساس آن‌ها این بود که در این نبرد اقتصادی به‌دلیل تصور نیاز و وابستگی به آنان، مسیر سیاسی کشور را تغییر خواهیم داد و دست از آرمان‌های سیاسی خودمان برمی‌داریم.

سرلشکر سلامی افزود: یکی از بزرگترین کارهایی که قرارگاه سازندگی انجام داد، این بود که نظریه دشمن در این خصوص را ابطال کرد. دشمن قصد داشت ثابت کند «ما نمی‌توانیم» و ما باید ثابت می‌کردیم که «ما می‌توانیم»، بنابراین توانستیم با قدرت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) و دستگاه‌های جهادی همچون قرارگاه از سیاست تحریم عبور کنیم.

فرمانده کل سپاه در تبیین تحریم‌های خصمانه دشمنان ایران عنوان کرد: سیاست تحریم یک سیاست ذهنی و غیرواقعی نبود، بلکه یک سیاست عملیاتی دشمن بود و کاملاً عینی، واقعی و ملموس بود؛ ولی ایران اسلامی به‌واسطه نیروهای جهادی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) از آن عبور کرد و دشمنان ملت ایران را شکست داد.

وی در تشریح فلسفه وجودی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) گفت: فلسفه وجودی قرارگاه خاتم صرفاً ارائه کار فنی نیست، بلکه این قرارگاه در قلب اصلی انقلاب است و فلسفه وجودی آن حفظ استقلال سیاسی کشور، بازگرداندن اعتماد به نفس ملی و در واقع بی‌نیاز کردن کشور از حضور بیگانگان است و در متن اقدامات اساسی خود به این سیاست عمل می‌کند و به همین دلیل دست به کارهای بزرگ می‌زند و پذیرش مخاطرات را دارد.

سرلشکر سلامی یادآور شد: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) به شایستگی و با تکیه بر عنایت باری‌تعالی، توسل به اهل بیت (ع) و تلاش و مجاهدت نیروهای خدوم امروز این اعتماد را در خودش ایجاد کرده که سازه‌های بی‌نظیری همچون ایوان مصلی امام خمینی (ره) تهران را بسازد.

وی توانمندی‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در عرصه‌های مختلف و تخصص‌های متعدد را مورد اشاره قرار داد و گفت: امروز قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در بیش از ۳۰ عرصه در بخش‌های مختلف راه و شهرسازی، نیرو، دریایی، نفت، احداث بیمارستان و ابنیه خاص، مترو نقش‌آفرین است.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در عرصه‌های مختلف تخصصی وسعت پیدا کرده است که این پاسخی مقتدرانه به تحریم‌های دشمن است.

سرلشکر سلامی با تاکید بر اینکه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) از فرار مغزهای نخبه به خارج از کشور جلوگیری می‌کند، گفت: قرارگاه خاتم میدان وسیع و مدرنی برای نخبگان فنی، صنعتی کشورمان فراهم کرده است و هر مهندس و دکتر با هر درجه‌ای از نبوغ و تحصیلات می‌تواند در مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) به رویاهای ذهنی خودش در دوران دانشجویی جامه عمل بپوشاند.

بنابراین گزارش، طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، بخش ایوان مرکزی مصلی امام خمینی (ره) که توسط نیروهای متخصص مؤسسه حرا هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) اجرا می‌شود، به‌منظور اقامه نماز عید فطر امسال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

ابرسازه مصلی امام خمینی (ره) متأثر از آرایه‌های معماری ایرانی - اسلامی با پایه‌های قوسی شکل و کاربندی‌های به‌هم گره خورده در ابعادی بسیار بزرگ، شکوه و زیبایی و همچنین تکنولوژی روز معماری ایرانی اسلامی را به رخ می‌کشد.

بزرگ‌ترین ایوان بدون ستون جهان اسلام در شهر تهران، نمونه‌ای از تکنولوژی جدید است. به بیان دیگر بنای ایوان، به‌عنوان یکی از مهمترین عناصر شهری و معماری در سطح کشور است که در تمام مراحل ساخت، گام‌های مؤثری را در تعریف معماری معاصر و چالش‌های روبروی خود برداشته است.