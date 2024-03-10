به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف پورآرین در جلسه تبیین طرح «مسطورا» که پیش از ظهر یکشنبه در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: در طرح جامع «مسطورا» در راستای جهاد تبیین ۱۵۰ فراز از آیات قرآن کریم که دارای مفاهیم طبیعی هستند انتخاب شده‌اند که سرلوحه اقدامات در زمینه جهاد تبیین قرار بگیرند.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان قزوین با بیان این موضوع که جهاد تبیین فریضه قطعی و فوری است مطرح کرد: حفظ آیات کلیدی قرآن کریم و بهره جستن از آنها می‌تواند ما را در برابر جنگ شناختی دشمن قوی کند و بتوانیم با بهره از مفاهیم قرآنی عملکرد مقبولی داشته باشیم و در زمینه آموزش هم قدم برداریم.

وی بیان کرد ماه مبارک رمضان فرصت مغتنمی است که ۵٠ فراز از آیات تعیین شده حفظ شوند و در این راستا تولیدات محتوایی متنوع رسانه‌ای و مکتوب هم تألیف شده تا مورد بهره برداری برای همه اقشار مختلف، از کودکان تا بزرگسالان قرار بگیرد.

وی با اشاره به آثار تولید شده گفت: کتاب «مسطورا» که یادداشت‌های نخبگانی است، کتابچه «مسطورا» به منظور تبیین و حفظ این ۵٠ فراز، کتاب با موضوع منبر برای نوجوانان، طرح درس کودک، موشن طراحی شده برای صداوسیمای ملی و استانی، مسابقات قرآنی، دوره آموزشی مجازی طرح کلی اندیشه اسلامی و… از جمله تولیدات محتوایی انجام شده در رابطه با این طرح است.

وی خاطرنشان کرد: طرح «مسطورا» که برای زندگی با آیه‌های قرآن کریم طراحی شده است می‌تواند سبک زندگی را در راستای آموزه‌های اسلامی اصلاح کند و نخبگانی که با این طرح در ارتباط هستند می‌توانند قدم‌های تحولی در جهت رشد خود و مخاطبانشان بردارند.