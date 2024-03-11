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۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۳۰

شهدای غزه به ۳۱ هزار و ۱۱۲ نفر رسید/ افزایش شهدای ناشی از گرسنگی

شهدای غزه به ۳۱ هزار و ۱۱۲ نفر رسید/ افزایش شهدای ناشی از گرسنگی

وزارت بهداشت فلسطین با صدور بیانیه ای از افزایش شمار شهدای غزه در نتیجه حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه‌ای از افزایش شمار شهدای غزه به ۳۱ هزار و ۱۱۲ نفر و مجروحان به ۷۲ هزار و ۷۶۰ نفر خبر داد که ۷۲ درصد از آن زن و کودک هستند.

رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت اخیر مرتکب ۷ قتل عام دیگر در نوار غزه شد که طی آن ۶۷ نفر شهید و ۱۰۶ نفر دیگر مجروح شدند.

همچنین شمار شهدای ناشی از سو تغذیه، گرسنگی و تشنگی شدید در نوار غزه به ۲۵ نفر افزایش پیدا کرده است.

بنابراین گزارش، دستکم ۷۰۰۰ فلسطینی دیگر در نوار غزه در شمار مفقودان و زیر آوار ماندگان قرار دارند که به دلیل کمبود امکانات و تداوم جنگ، نیروهای امدادی امکان دسترسی به آنها را ندارند.

کد مطلب 6052129

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