شهدای غزه به ۳۱ هزار و ۱۱۲ نفر رسید/ افزایش شهدای ناشی از گرسنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه‌ای از افزایش شمار شهدای غزه به ۳۱ هزار و ۱۱۲ نفر و مجروحان به ۷۲ هزار و ۷۶۰ نفر خبر داد که ۷۲ درصد از آن زن و کودک هستند.

رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت اخیر مرتکب ۷ قتل عام دیگر در نوار غزه شد که طی آن ۶۷ نفر شهید و ۱۰۶ نفر دیگر مجروح شدند.

همچنین شمار شهدای ناشی از سو تغذیه، گرسنگی و تشنگی شدید در نوار غزه به ۲۵ نفر افزایش پیدا کرده است.

بنابراین گزارش، دستکم ۷۰۰۰ فلسطینی دیگر در نوار غزه در شمار مفقودان و زیر آوار ماندگان قرار دارند که به دلیل کمبود امکانات و تداوم جنگ، نیروهای امدادی امکان دسترسی به آنها را ندارند.