به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هدیه سازمانی به عنوان نماد تشکر و قدردانی، نقش بسزایی در فرهنگ سازمانی دارد. هدف اصلی این هدایا، تشویق و ایجاد رضایتمندی برای کارکنان یک مجموعه است. این هدایا میبایست نشاندهنده ارزش پرسنل سازمان باشند. در هنگام انتخاب هدایای شرکتی میبایست به سلایق مختلف توجه داشته و از کارایی آنها اطمینان حاصل شود. بهترین پیشنهاد برای هدایای سازمانی بسته به نوع سازمان میتوانند شامل ستهای مدیریتی، لوازمتحریر یا سایر آیتمهای دارای لوگو باشند. چنانچه این محصولات از طراحی خلاقانه برخوردار باشند، تأثیرگذاری بیشتری را ایجاد کرده و به برندسازی سازمان کمک شایانی میکنند.
بهترین پیشنهاد برای هدایای سازمانی چه مواردی هستند؟
با توجه به تنوع محصولات موجود در بازار، این انتخاب میتواند تا حدی دشوار باشد؛ اما چنانچه به فروشگاههای معتبر هدایای سازمانی مراجعه کنید، قدرت انتخاب بیشتری را در اختیار داشته و میتوانید تا حد قابلقبولی در هزینههای خود صرفهجویی ایجاد کنید. برخی از محبوبترین هدایای شرکتی و سازمانی کاربردی را در ادامه خواهید یافت.
کت و شلوار و ست پوشاک مردانه
کت و شلوار و ست پوشاک مردانه یک ایده خلاقانه برای اهدای هدیه سازمانی محسوب میشود. این محصولات میتوانند برای کارکنان تمامی سازمانها و ارگانها تناسب داشته باشند. خریداری یک دست کت و شلوار مردانه باکیفیت میتواند تا حد چشمگیری به وجهه سازمان و برند شما کمک کرده و مزایای زیر را ایجاد کند:
افزایش اعتماد به نفس کارکنان
کمک به یکدست شدن ظاهر کارکنان
ارتقای رضایتمندی و روحیه همکاری
کت و شلوار رسمی و ستهای پیراهن و شلوار با طیفهای رنگی به خصوصی وجود دارند که تقریباً برای تمامی افراد یک سازمان یا مجموعه قابل استفاده هستند. این دستورالعملها را میتوانید در وبسایتهای تخصصی پوشاک مشاهده کنید.
ست هدایای مدیریتی
ستهای مدیریتی از جمله شکیلترین و ایده آلترین هدایای سازمانی محسوب میشوند. با مدنظر قرار دادن سلیقه دریافتکنندگان هدیه و همچنین میزان بودجه خود، میتوانید طیف گستردهای از این محصولات را مشاهده کنید. این ستها در جعبههای شکیل بستهبندی شده یا در مواردی دارای کیف مجزا برای اقلام هستند. ستهای مدیریتی عمدتاً شامل مواردی نظیر سررسید، خودکار یا جاسوئیچی، کیف پول، جا کارتی و مواردی از این دست میشوند.
ست کیف و کمربند برای آقایان
ست کیف و کمربند چرم یک هدیه عالی برای آقایان است. اقلام موجود در این ستها شامل مواردی مانند جا کارتی، کیف پول مردانه، کمربند، کیف پاسپورتی، جاکلیدی، جاسوئیچی و … میشوند. از جمله مزایای ست سازمانی کیف و کمربند میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
تنوع بالا در طرح و رنگ
تنوع در قیمت و نوع جنس
همهپسند بودن
هدایای سازمانی مناسب برای پذیرایی
این دسته از هدایای شرکتی، عمدتاً شامل اقلام متنوعی نظیر لیوان، زیرلیوانی، جعبه شکلات، فنجان، ست قهوه، دمنوشها، آجیلهای اصیل ایرانی و مواردی از این دست میشوند. ظروف موجود در این هدایا نیز عمدتاً از نوع چوبی، مسی، سرامیکی، شیشهای و … هستند.
ست لوازم دیجیتال
امروزه ضرورت استفاده از لوازم دیجیتال دوچندان شده است؛ چرا که، این محصولات نقش مهمی را در زندگی روزمره تمامی افراد ایفا میسازند. به همین دلیل یکی از کاربردیترین انتخابهای شما، میتواند ست لوازم دیجیتال باشد. این ستها میتوانند حاوی تجهیزاتی نظیر فلش مموری، اسپیکر، ماوس، مبدل OTG، پاور بانک، هولدر موبایل، ساعت هوشمند، ایرپاد و هندزفری، شارژر فندکی، هدست و سایر اقلام باشند.
صنایع دستی ایرانی
صنایع دستی در فهرست بهترین پیشنهاد برای هدایای سازمانی قرار دارند؛ چراکه، این محصولات فاخر و ارزشمند همواره مورد استفاده ایرانیان بودهاند. این محصولات در انواع پکیجها ارائه شده و شامل مواردی نظیر ظروف مینای سفالی و فلزی، قالبهای معرقکاری، ترمه و تندیس، ساعتهای دیواری شیک، گلدان و مواردی از این دست میشوند.
ست اداری رومیزی
امروزه انواع ست اداری رومیزی با جنسها و طرحهای مختلف قابل تهیه هستند. این محصولات دکوراسیون محیط کار را ارتقا بخشیده و بسیار کارآمد هستند. این ستها را میتوان در انواع ۵ تا ۱۳ تیکه و در جنسهای مختلف، چوبی، چرمی، فلزی یا پلاستیکی خریداری کرد. اقلام موجود در این ست شامل مواردی نظیر کازیه، پانچ، جاقلمی، منگنه، جای سوزن ته گرد، جا چسبی، جای تقویم، سوزن کش، زیردستی مدیریتی، ساعت رومیزی، قاب عکس رومیزی میشوند.
انواع لیوان و ماگ سفارشی
ماگها نیز از جمله هدایای سازمانی محبوب به شمار میآیند. این محصولات در ابعاد و رنگهای مختلف و در انواع ساده و هیتردار قابل خریداری هستند. همچنین میتوانید لوگوی سازمانی خود را به صورت سفارشی بر روی این محصولات درج کرده و برند خود را به دیگران معرفی کنید. ازجمله مزایای ماگها میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
قیمت اقتصادی
تنوع بالا در رنگ، مدل و ابعاد
قابلیت چاپ طرح و لوگو
انواع فلاسک
فلاسک نیز همانند سایر محصولات ذکر شده، از کارایی بسیار بالایی برخوردار است. به همراه داشتن یک فلاسک قابلحمل میتواند برای کاهش خستگی و تنش ناشی از یک روز کاری بسیار مناسب باشد. شما میتوانید انواع فلاسکها را در فروشگاههای آنلاین تهیه کنید. همچنین میتوانید لوگوی سازمان یا شرکت خود را بر روی آنها درج کرده و به برندسازی مجموعه خود کمک شایانی کنید.
خودکار، خودنویس و روان نویس تبلیغاتی
در هنگام بررسی بهترین پیشنهاد برای هدایای سازمانی از خودکارها، خودنویسها و رواننویسهای تبلیغاتی نباید غافل شد؛ چرا که، کارمندان به طور مستمر با آنها سروکار دارند. یک خودکار، خودنویس یا قلم حکاکی شده میتواند هدیه شرکتی مناسب و خیرهکنندهای برای کارمندان شما باشد و یکی از اساسیترین نیازهای ایشان را برطرف سازد.
عطر و ادکلن سازمانی و شرکتی
عطر و ادکلن سازمانی از جمله خلاقانهترین و اقتصادیترین هدایای سازمانی به شمار میآید. میتوانید بر اساس بودجه خود انواع عطر و ادکلنها را با بازههای قیمتی مختلف تهیه کرده و همچنین لوگوی سازمان خود را بر روی آنها درج کنید.
کلام آخر
بهترین پیشنهاد برای هدایای سازمانی میتواند شامل موارد متعددی نظیر کت و شلوار و پوشاک، ست کیف و کمربند، ست مدیریتی، ست رومیزی، ست چوبی، ست پذیرایی، ست دیجیتالی، عطر و ادکلن سازمانی و صنایع دستی و … باشد. با مراجعه به فروشگاههای معتبر قادر خواهید بود تا بهترین هدایای سازمانی را بر اساس بودجه خود مشاهده و خریداری کنید. به یاد داشته باشید که خریداری این محصولات، مزایای متعددی نظیر برند سازی، افزایش شهرت سازمان، افزایش رضایت کارکنان و تقویت رابطه با آنها را به دنبال خواهد داشت.
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