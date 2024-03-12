۲۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۲۳

مدیر کل اوقاف وامور خیریه زنجان خبرداد؛

برگزاری محفل انس با قرآن در ماه رمضان در همه بقاع متبرکه زنجان

زنجان-مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان زنجان گفت: محفل انس با قرآن برای ماه مبارک رمضان در همه بقاع متبرکه با حضور قاریان ممتاز استانی و کشوری اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام مختار کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه‌های اوقاف و امور خیریه در ماه مبارک رمضان و عید نوروز اظهار کرد: در سطح استان ۱۰ بقعه شاخص داریم که از ظرفیت این بقاع در مناسبت‌های ملی و مذهبی استفاده می‌شود.

وی طرح ضیافت الهی را جزو برنامه‌های ماه مبارک رمضان خواند و گفت: برنامه‌های سازمان اوقاف در بخش‌های فرهنگی، قرآنی و اجتماعی ابلاغ می‌شود و بر اساس ظرفیت استان‌ها به اجرا درمی‌آید و متولی اجرای این برنامه‌ها مراکز افق هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان عنوان کرد: محفل انس با قرآن برای ماه مبارک رمضان در همه بقاع متبرکه با حضور قاریان ممتاز استانی و کشوری اجرا می‌شود و جزءخوانی قرآن در همه بقاع برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه جزءخوانی قرآن در حسینیه اعظم زنجان سال گذشته به طور مستقیم پخش شد، خاطرنشان کرد: در جشنواره سال گذشته برنامه‌های فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، جز خوانی حسینیه اعظم در جشنواره سلاله رتبه نخست را کسب کرد.

کرمی با بیان اینکه برنامه‌ریزی شده همه بقاع شاخص برنامه شب قدر را برگزار کنند و سخنرانان مطرح استانی و کشوری به این برنامه دعوت می‌شوند، ادامه داد: نیمه رمضان نیز برنامه میلاد امام حسن مجتبی (ع) برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح آرامش بهاری هر ساله در نوروز به اجرا درمی‌آید و تعداد ۱۵ روحانی از قم اعزام می‌شود، ابراز کرد: در خیمه معرفت برنامه‌های متنوع فرهنگی و قرآنی برای خانواده‌ها و کودکان تدارک دیده شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان هدف از اجرای طرح آرامش بهاری را تقویت فرهنگ دینی مسافران و زائران در ایام نوروز دانست و گفت: این طرح به تقویت گردشگری مذهبی در امامزادگان کمک می‌کند.

