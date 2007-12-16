به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه اولین کارگاه فلسفه رسانه که از ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد، سید حسن حسینی، دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف، رئیس دانشکده صدا و سیما در باب "فلسفه رسانه چیست؟" سخنرانی خواهد کرد. سپس"ماهیت تلویزیون با مروری بر افکار پست من" با سخنرانی اصغر فهیمی فر استادیار دانشکده صدا و سیما مورد بررسی قرار می گیرد .

در نشست اول این کارگاه که از ساعت 10:45 تا 12 ادامه خواهد داشت سه مقاله ارائه می شود. "هرمنوتیک و ارتباطات" توسط امیر حسین فراهانی عضو هیئت علمی دانشکده صدا و سیما، "نظریه ریاضی ارتباطات" توسط میثم بادامچی کارشناس ارشد فلسفه علم - دانشگاه صنعتی شریف، و ارائه مقاله "اطلاعات در چرخش قرن" توسط مهدیه توکل کارشناس ارشد فلسفه علم - دانشگاه صنعتی شریف عناوین این مقاله ها است.

نشست دوم این کارگاه که از ساعت 14 آغاز می شود با ارائه سه مقاله همراه خواهد بود. "بررسی و نقد نظریات فردریک فره درباره تفکر متافیزیکی و ارتباط آن با تکنولوژی" توسط مصطفی مهاجری دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف، "هایدگر، مک لوهان و ماهیت واقعیت مجازی" توسط صدرا ساده دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف، "هستی‌شناسی عناصر و ساختارهای شناختی رسانه‌های وب‌بنیاد" توسط مجتبی حاجی جعفری دانشجوی کارشناسی مطالعات رسانه‌ها - دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران عناوین این مقالات است.

نشست پایانی این کارگاه به ارائه چهار مقاله اختصاص خواهد داشت. "نگاه واقع گرایانه به فلسفه رسانه" سعید رضا عاملی دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران، "نقاشی و دنیای ارتباطی رایانه" صفورا برومند پژوهشگر سازمان صدا و سیما،

"تحلیل مفهومی نسبت دین و رسانه" حسین کاجی دانشجوی دکتری فلسفه غرب - انجمن حکمت و فلسفه ایران و مدرس دانشکده صدا و سیما، "فیلم و فلسفه" دکتر رحیمیان عضو هیئت علمی دانشکده صدا و سیما، عناوین مقاله های بخش پایانی این کارگاه است.

این کارگاه فلسفی در تهران - خیابان ولی‌عصر (عج) - ابتدای بزرگراه نیایش - دانشکده صدا و سیما برگزار خواهد شد.