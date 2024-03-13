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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۵۳

قاضی ویژه پیگیری حقوق عامه بوشهر:

تانکرهای حامل مشتقات نفتی در بوشهر ساماندهی می‌شوند

تانکرهای حامل مشتقات نفتی در بوشهر ساماندهی می‌شوند

بوشهر- قاضی ویژه رسیدگی و پیگیری حقوق عامه دادسرای مرکز استان بوشهر گفت: تانکرهای حامل مشتقات نفتی در بوشهر ساماندهی می‌شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید تماری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشستی با حضور فرماندار بوشهر، مدیران کل بنادر و دریانوردی، ناظر گمرکات، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، امور اقتصادی استانداری، ضابط و نماینده دادستان استان، رئیس پلیس راه استان و برخی دیگر از مسؤولان، به منظور ساماندهی تردد تانکرهای حامل مشتقات نفتی در اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر ضمن تقدیر از عملکرد خوب اداره کل بنادر استان و اداره کل گمرکات استان به جهت جذب تجار و انجام فعالیت‌های ترانزیتی در استان بوشهر گفت: به واقع نیازمند این گونه اقدامات برای رونق اقتصادی استان هستیم، ترانزیت این محموله‌های نفتی از خوزستان به بوشهر و از طریق بندر بوشهر بارگیری و به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌رود.

وی بیان داشت: حضور و توقف این تانکرها در ورودی شهر بوشهر موجب مشکلاتی برای مردم و برخی دستگاه‌ها شده است که گزارش‌های متعددی در این خصوص به دادسرای بوشهر ارائه می‌شد و در این راستا چند جلسه در مجموعه دادگستری و دادسرا برگزار شد.

تماری ادامه داد: علاوه بر آن نشستی با حضور همه دستگاه‌های متولی در سالن جلسات اداره کل بنادر بوشهر برگزار و در خصوص معضلات اجتماعی، امنیتی، ترافیکی و زیبایی شهری تذکرات لازم به این دستگاه‌های متولی داده و اعلام شد که به جهت رفع این معضلات و با توجه به نزدیکی تعطیلات و فصل مسافرت‌های نوروزی، سریعاً اقدامات لازم را انجام دهند.

قاضی ویژه رسیدگی و پیگیری حقوق عامه دادسرای مرکز استان بوشهر گفت: همچنین اعلام شد که دستگاه‌ها قبل از اینکه طرحی را پیاده سازی کنند به زیرساخت‌ها برای آن نوع فعالیت توجه کنند و ابتدا این زیرساخت‌ها فراهم و سپس وارد مرحله اجرایی شوند که متأسفانه در خصوص این موضوع بلعکس عمل شده است. که در همان جلسه با پیشنهادات کوتاه مدت و بلند مدتی که از سوی دستگاه‌های متولی ارائه و به صورت حضوری از چند محل در نزدیکی شهر چغادک بازدید به عمل آمد.

تماری اظهار داشت: مقرر شد همه تانکرها با هماهنگی اداره بندر بوشهر و مدیران شرکت‌های موضوع این فعالیت تجاری فعلاً در یکی از محل‌های مذکور که تعیین قطعی آن را اداره بندر به عهده گرفت، به صورت موقت توقف کرده و اداره بندر و گمرک بوشهر با مدیریت خود، این تانکرها را به صورت مرحله‌ای وارد شهر نماید و عملیات تخلیه را انجام دهند، تا ضمن انجام این مهم که برای استان منافعی در بردارد، موجبات رضایتمندی مردم را نیز فراهم آورد.

کد مطلب 6054264

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