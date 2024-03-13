به گزارش خبرنگار مهر، حمید تماری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشستی با حضور فرماندار بوشهر، مدیران کل بنادر و دریانوردی، ناظر گمرکات، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، امور اقتصادی استانداری، ضابط و نماینده دادستان استان، رئیس پلیس راه استان و برخی دیگر از مسؤولان، به منظور ساماندهی تردد تانکرهای حامل مشتقات نفتی در اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر ضمن تقدیر از عملکرد خوب اداره کل بنادر استان و اداره کل گمرکات استان به جهت جذب تجار و انجام فعالیت‌های ترانزیتی در استان بوشهر گفت: به واقع نیازمند این گونه اقدامات برای رونق اقتصادی استان هستیم، ترانزیت این محموله‌های نفتی از خوزستان به بوشهر و از طریق بندر بوشهر بارگیری و به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌رود.

وی بیان داشت: حضور و توقف این تانکرها در ورودی شهر بوشهر موجب مشکلاتی برای مردم و برخی دستگاه‌ها شده است که گزارش‌های متعددی در این خصوص به دادسرای بوشهر ارائه می‌شد و در این راستا چند جلسه در مجموعه دادگستری و دادسرا برگزار شد.

تماری ادامه داد: علاوه بر آن نشستی با حضور همه دستگاه‌های متولی در سالن جلسات اداره کل بنادر بوشهر برگزار و در خصوص معضلات اجتماعی، امنیتی، ترافیکی و زیبایی شهری تذکرات لازم به این دستگاه‌های متولی داده و اعلام شد که به جهت رفع این معضلات و با توجه به نزدیکی تعطیلات و فصل مسافرت‌های نوروزی، سریعاً اقدامات لازم را انجام دهند.

قاضی ویژه رسیدگی و پیگیری حقوق عامه دادسرای مرکز استان بوشهر گفت: همچنین اعلام شد که دستگاه‌ها قبل از اینکه طرحی را پیاده سازی کنند به زیرساخت‌ها برای آن نوع فعالیت توجه کنند و ابتدا این زیرساخت‌ها فراهم و سپس وارد مرحله اجرایی شوند که متأسفانه در خصوص این موضوع بلعکس عمل شده است. که در همان جلسه با پیشنهادات کوتاه مدت و بلند مدتی که از سوی دستگاه‌های متولی ارائه و به صورت حضوری از چند محل در نزدیکی شهر چغادک بازدید به عمل آمد.

تماری اظهار داشت: مقرر شد همه تانکرها با هماهنگی اداره بندر بوشهر و مدیران شرکت‌های موضوع این فعالیت تجاری فعلاً در یکی از محل‌های مذکور که تعیین قطعی آن را اداره بندر به عهده گرفت، به صورت موقت توقف کرده و اداره بندر و گمرک بوشهر با مدیریت خود، این تانکرها را به صورت مرحله‌ای وارد شهر نماید و عملیات تخلیه را انجام دهند، تا ضمن انجام این مهم که برای استان منافعی در بردارد، موجبات رضایتمندی مردم را نیز فراهم آورد.