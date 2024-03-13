آغاز نمایش بسته «اتاق فرار»/یاد سیروس گرجستانی با «منشی مخصوص من»

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین هنرنمایی زنده‌یاد سیروس گرجستانی با عنوان «منشی مخصوص من» امروز و همزمان با زادروز این هنرمند به اکران آنلاین می‌آید؛ فیلم سینمایی «منشی مخصوص من» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی صالح دلدم، امشب چهارشنبه ۲۳ اسفند از ساعت ۲۰ اکران آنلاین نوروزی خود را به مدت یک ماه در پلتفرم فیلیمو آغاز می‌کند. همزمان با آغاز اکران آنلاین ساخته صالح دلدم پوستر این فیلم منتشر شد.

این کمدی خانوادگی آخرین هنرنمایی زنده‌یاد سیروس گرجستانی محسوب می‌شود، حسام نواب‌صفوی، الیزابت امینی، ساناز سماواتی، مجید شهریاری، سپیده ذاکری، اردشیر کاظمی، سیاوش قاسمی، شهرام تیموریان، هاوار قاسمی، امیرحسن داودی، علیرضا کوکبی، ساناز نامدوست، دیگر بازیگران «منشی مخصوص من» هستند.

صالح دلدم پیش از این فیلم‌هایی همچون «امضا»، «بی دل»، «کباب غاز»، «نارمک»، «آکادمی کیمیایی»، را به عنوان تهیه‌کننده و کارگردان ساخته است.

اکران «اتاق فرار» در ۱۱ شهر آغاز شد/ رونمایی از پوستر

بسته فیلم کوتاه «اتاق فرار» با ۵ فیلم کوتاه از ۵ کارگردان اکران خود را در سینماهای گروه سینمایی هنر و تجربه آغاز کرد، جدول نمایش بسته فیلم کوتاه «اتاق فرار» شامل نمایش ۵ فیلم از ۵ کارگردان برای اکران از صبح امروز، ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد، قم، ارومیه، سنندج، همدان، گرگان و کرمانشاه منتشر شد.

«اتاق فرار» در تهران، در پردیس سینمایی چارسو، پردیس سینمایی کوروش، موزه سینما، سینما فرهنگ، سینما فلسطین، پردیس سینمایی نارسیس و پردیس سینمایی پرندمال مال اکران می‌شود.

بسته فیلم کوتاه «اتاق فرار» که شامل ۵ فیلم کوتاه «مورس» ساخته روناک جعفری، «اسپاسم» ساخته صحرا اسدالهی، «نفس نکش» ساخته میلاد نسیم سبحان، «رویای نیمه جان» ساخته آرمین اعتمادی و «گوشت تلخ» ساخته فرید حاجی است، درباره ترس و لذت‌هایی است که مخاطب را در ۵ داستان مختلف همراه می‌کند.

«اتاق فرار» با بازی بازیگرانی چون هادی حجازی‌فر، صحرا اسدالهی، سامان صفاری، الاهه بخشی، علی باقری، علیرضا مهران، سلمان فرخنده، محمدعلی کریمی منش و مرتضی خانجانی در اکران نوروز ۱۴۰۳ در سینماهای منتخب گروه سینمایی هنروتجربه اکران می‌شود.

همچنین به بهانه شروع بلیت‌فروشی بسته فیلم کوتاه «اتاق فرار» در سامانه‌های بلیت‌فروشی سینماتیکت، ایران تیک و گیشه هفت، نسخه نهایی پوستر «اتاق فرار» منتشر شد.