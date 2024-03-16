به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی موزه سینما، هم‌زمان با زادروز پروین اعتصامی، مراسم اکران فیلم «پروین» و اهدا پارتیتور، لباس و گردنبند شخصیت پروین اعتصامی در این اثر با حضور محمدرضا شریفی‌نیا تهیه‌کننده، محمدرضا ورزی نویسنده کارگردان، بهزاد عبدی آهنگساز و سایر عوامل این فیلم، هنرمندان و علاقه‌مندان به این شاعر پرآوازه در موزه سینمای ایران برگزار شد.

محمدرضا ورزی کارگردان فیلم «پروین» پیش از اکران این اثر ضمن خوش آمدگویی به حاضران گفت: از مدیریت موزه سینما، همکاران روابط عمومی و سایر عوامل اجرایی این مجموعه برای برگزاری این مراسم تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: لباسی که امروز به موزه سینما اهدا می‌شود، طراحی آن برعهده رؤیا ابراهیمی بوده که برای شخصیت اصلی فیلم سینمایی «پروین» طراحی و دوخته شده است. تصمیم گرفتیم این لباس را به موزه سینما اهدا کنیم زیرا معتقدیم این مجموعه فرهنگی تاریخی گنجینه مناسبی برای نگهداری آن است. مارال بنی آدم از میان چند لباس این شخصیت در فیلم آن را انتخاب کردند.

این کارگردان سینما و تلویزیون بیان کرد: گردن بندی که امروز به موزه سینما اهدا می‌شود خود به یک شخصیت و کاراکتر در فیلم تبدیل شده بود و امیدوارم پیش چشم مردم عزیز در کنار دیگر موارد اهدایی به موزه سینما بدرخشد. البته لازم است از محمدمهدی اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد، محمدرضا شریفی نیا تهیه کننده فیلم، عزت الله ضرغامی وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین مجید زین‌العابدین مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی برای حمایت از تولید این فیلم نیز تشکر کنم.

در ادامه بهزاد عبدی آهنگساز فیلم «پروین» نیز گفت: افتخاری برای من بود که برای یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های ادبی این کشور؛ پروین اعتصامی موسیقی بسازم و از این بابت بسیار خوشحالم. این کار سبک و سیاق قدیمی داشته و اثری ارکسترال است که با همراهی گروه کر تولید شده است و در انتها نیز در تیتراژ قطعه‌ای موسیقی شنیده می‌شود که شعر آن را ابوالحسن خان ورزی، عموی محمدرضا ورزی سروده است. من پارتیتور صحنه مرگ پروین را جدا کردم و با احترام آن را به موزه سینما تقدیم می‌کنم.

سپس مارال بنی‌آدم بازیگر نقش «پروین اعتصامی» در این فیلم که برای بازی در این اثر موفق به دریافت سیمرغ بلورین نقش اول زن از چهل‌ودومین جشنواره فیلم فجر شده بود، گفت: از حضور همه عزیزان بسیار تشکر می‌کنم. امروز تولد پروین اعتصامی است و بسیار خوشحالم از اینکه در این روز مهم به تماشای این فیلم می‌نشینیم و می‌توانیم لباس «پروین» را به مجموعه ارزشمند موزه سینما اهدا کنیم.

وی بیان کرد: از مدیریت موزه سینما و خانم حیدرآبادی و عوامل این فیلم مخصوصاً آقایان ورزی و شریفی‌نیا تشکر می‌کنم و از پدر و مادر عزیزم سپاسگزارم که برای پنجمین بار امروز به تماشای این فیلم می‌نشینند.

سپیده حیدرآبادی مدیر روابط عمومی موزه سینما به نمایندگی از این مجموعه، لباس و گردنبند مربوط به این شخصیت را از عوامل این اثر دریافت کرد.

در این مراسم هنرمندانی چون محمدعلی نجفی، بهزاد عبدی، علی سرابی، علی کریم، پویا امینی، نیما شاهرخ شاهی، مجید توکلی، بابک زرین حضور داشتند.