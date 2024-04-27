به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی «هنر و تجربه»، بسته فیلم کوتاه «اتاق فرار» مورد استقبال مخاطبان، هنرمندان و چهره‌های فرهنگی قرار گرفت و توانست عنوان پرمخاطب‌ترین بسته فیلم کوتاه را در میان ۱۰ بسته اکران شده در «هنر و تجربه» را از آن خود کند.

بسته فیلم کوتاه «اتاق فرار» که شامل ۵ فیلم کوتاه «مورس» ساخته روناک جعفری، «اسپاسم» ساخته صحرا اسدالهی، «نفس نکش» ساخته میلاد نسیم سبحان، «رویای نیمه‌جان» ساخته آرمین اعتمادی و «گوشت تلخ» ساخته فرید حاجی است.

در گروه سینمایی «هنر و تجربه» (از سال ۹۸ تاکنون) بسته ۵ فیلم کوتاه «یلدای کوتاه»، بسته ۶ فیلم کوتاه «۱۰۸ دقیقه در یک قرن»، بسته ۶ فیلم کوتاه «بازگشت کوتاه»، بسته ۵ فیلم کوتاه «وضعیت قرمز»، بسته ۵ فیلم کوتاه «پنجِ گان کوتاه»، بسته ۵ فیلم کوتاه «یک سانس؛ چند رویا»، بسته ۵ فیلم کوتاه «ژانر وحشت» و بسته ۶ فیلم کوتاه «ژنریک؛ شش فیلم شش نگاه» پیش از این اکران شده بود.

گروه سینمایی «هنر و تجربه» به پیشنهاد و استقبال فیلمسازان جوان حوزه فیلم کوتاه از سال گذشته تاکنون اکران ۲۱ فیلم کوتاه را در کارنامه خود ثبت کرده است.

بلیت‌فروشی بسته فیلم کوتاه «اتاق فرار» در سامانه‌های بلیت‌فروشی سینماتیکت، ایران تیک، آی تیکت و گیشه هفت همچنان ادامه دارد.