صفحه جدید اینستاگرام KHAMENEI.IR آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حساب کاربری فارسی اینستاگرام KHAMENEI.IR از آغاز عملیات طوفان الاقصی بیش از ۱۰۰ میلیون بازدید در اقصی نقاط دنیا داشت و این حساب طی ۱۲ سال فعالیت، بیش از ۹ هزار مطلب منتشر نموده و بیش از ۱۸ میلیون نظر از مخاطبان دریافت کرده بود.
طبق اعلام رسانههای بینالمللی، اینستاگرام این اقدام غیرقانونی را بواسطه حمایت مستمر و بسیار اثرگذار این صفحه در دفاع از ملت مظلوم فلسطین در ماههای اخیر و تحت فشار سیاسی حامیان رژیم صهیونیستی انجام داده است. مسدود کردن حسابهای کاربری مرتبط با حضرت آیت الله خامنهای در حالی است که ایشان بر مبنای اصول بنیادین انقلاب اسلامی و در ادامه مواضع قاطع خود در طول دهههای اخیر، از ابتدای طوفان الاقصی و جنگ غزه نیز تقریباً در تمام بیانات خود، از مقاومت مردم مظلوم فلسطین حمایت کرده و جنایتهای هولناک رژیم غاصب صهیونیستی را محکوم کردهاند.
رسانه Khamenei.ir در پی اقدام خلاف قوانین و اصول حرفهای و آزادی بیان اینستاگرام مراتب اعتراض رسمی خود را به شرکت متا ابلاغ کرد و این شرکت تاکنون از پاسخگویی در مورد اقدام نامتعارف خود امتناع ورزیده است.
با توجه به درخواستهای متعدد و گسترده علاقمندان رهبر انقلاب در کشورهای مختلف و بر اساس مسئولیت رسانهای دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای، صفحه جدید رسانه KHAMENEI.IR در اینستاگرام به نشانی Khamenei_irFa آغاز به کار میکند.
این صفحه از مجموعه حسابهای رسانه KHAMENEI.IR است که پیشتر به انتشار محتواهای مرتبط با حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران مبادرت داشت و به نشانی جدید Khamenei_irFa تغییر یافته است. صفحه ویژه امام خمینی(ره) نیز ضمن جایگزینی به فعالیت خود ادامه خواهد داد که جزئیات آن در روزهای آینده به اطلاع علاقمندان میرسد.
شایان ذکر است منطق برتر اصول انقلاب اسلامی و الهامبخش بودن این مفاهیم در میان ملتهای آزاده جهان بهگونهای است که مسدودسازی صفحات مرتبط با حضرت آیتالله خامنهای، خللی در انتشار محتوای مرتبط با رهبر انقلاب ایجاد نخواهد کرد و در صورت تکرار اقدام غیرحرفهای در مسدودسازی این حساب کاربری، صفحات دیگری جایگزین آن خواهد شد.
صفحه جدید را از اینجا دنبال کنید. https://www.instagram.com/khamenei_irfa
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