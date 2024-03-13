ماجراجویی سریالی «پسر دلفینی» در شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، انیمیشن «پسر دلفینی» به کارگردانی رضا فصاحت و تهیه‌کنندگی محمد همدانی جزو انیمیشن‌های پرمخاطبی است که اکران آن در سینماها مورد اقبال عمومی قرار گرفت. بر همین اساس «فیلیموکودک» اولین قسمت این اثر را شنبه ۲۶ اسفند‏، ساعت ۸ صبح منتشر می‌کند. انتشار باقی قسمت‌ها نیز اول هر هفته به همین ترتیب از «فیلیموکودک» ادامه دارد.

در خلاصه داستان این انیمیشن ماجراجویی آمده است: «پسر دلفینی اکنون وظیفه‌ مهمی دارد. او نگهبان دریاست و باید از موجودات دریایی محافظت کند. در این بین هنوز خطر از سر دریا برطرف نشده چرا که اختاپوس بدجنس که در چاله‌ای گرفتار شده به کمک شامی نقشه‌های جدیدی را علیه موجودات دریا طراحی و اجرا می‌کنند. پسر باید هوش و حواس خود را جمع کند تا به کمک دیگر موجودات دریایی از این آبی بیکران مراقبت کند.»

از جمله عوامل «پسر دلفینی» می توان به نویسنده: مونا عبدالله‌شاهی، طراح کاراکتر: محمد خیراندیش، سرپرستان انیمیت: مرتضی یاری، سعید بیگناه، سرپرستان کامپوزیت: مهدی میرزایی، عرفان جلالوندی، سعید گرمابدری، سرپرست جلوه‌های ویژه: سینا تقی زاده، سرپرست گویندگان: حامد عزیزی اشاره کرد.