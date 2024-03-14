حجت‌الاسلام مهدی ستوده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با ماه مبارک رمضان اظهار کرد: طرح «ضیافت الهی» و طرح نوروزی «آرامش بهاری» در امامزادگان و بقاع متبرکه استان همزمان با تحول و تحویل سال اجرا خواهد شد.

وی افزود: به منظور تقویت باورهای دینی، ارتقا فضای معنوی جامعه و ترویج فرهنگ دعا و مناجات و انس با معارف قرآن کریم و اهل‌بیت (ع)، این ۲ طرح با همکاری هیأت‌های امنای مساجد و بقاع متبرکه برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل بیان کرد: در راستای طرح ضیافت الهی مراسم سخنرانی، جز خوانی و تفسیر قرآن کریم، محافل انس با قرآن کریم، دعاخوانی، افطاری ساده، ویژه برنامه‌های شب‌های قدر و اقامه نماز جماعت اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام ستوده با بیان اینکه امامزادگان نقش بسیار مهمی در بحث اطلاع‌رسانی دینی دارند، گفت: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل گفت: تمام تلاش ما بر این است از ظرفیت این فضاهای معنوی استفاده کنیم تا الگوی شایسته تربیتی برای نسل‌های آینده به وجود آورده و شرایط بهتری را در جامعه در تقارن بهار طبیعت و بهار معنوی شاهد باشیم.

وی به وجود ۲ هزار و ۴۰۰ مسجد در سطح استان اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها در ضیافت الهی از واعظین مطلوب در راستای تفسیر و تبلیغ قرآن کریم استفاده خواهیم کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل با بیان اینکه بحث امید به آینده و ایمان کامل جوانان و نوجوانان در مساجد بسیار دارای اهمیت است، خاطرنشان کرد: از هیأت‌های امنا، جامعه روحانیون تقاضا داریم اهتمام ویژه در راستای حضور فعال جوانان و نوجوانان در مساجد داشته باشند.

حجت‌الاسلام ستوده بیان کرد: همچنین لازم است واعظین نیز مباحث مرتبط با اقتضای زمانی و شرایط فعلی جامعه را مطرح کنند تا استفاده از معارف الهی و آموزه‌های دینی در زندگی روزمره ما راهگشا باشد.