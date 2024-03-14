  1. استانها
  2. اردبیل
۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۱۱

مدیرکل اوقاف اردبیل:

طرح «ضیافت الهی، آرامش بهاری» در اردبیل برگزار می‌شود

طرح «ضیافت الهی، آرامش بهاری» در اردبیل برگزار می‌شود

اردبیل- مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان اردبیل گفت: ضیافت الهی، آرامش بهاری همزمان با تحویل سال نو در استان اردبیل اجرا خواهد شد.

حجت‌الاسلام مهدی ستوده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با ماه مبارک رمضان اظهار کرد: طرح «ضیافت الهی» و طرح نوروزی «آرامش بهاری» در امامزادگان و بقاع متبرکه استان همزمان با تحول و تحویل سال اجرا خواهد شد.

وی افزود: به منظور تقویت باورهای دینی، ارتقا فضای معنوی جامعه و ترویج فرهنگ دعا و مناجات و انس با معارف قرآن کریم و اهل‌بیت (ع)، این ۲ طرح با همکاری هیأت‌های امنای مساجد و بقاع متبرکه برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل بیان کرد: در راستای طرح ضیافت الهی مراسم سخنرانی، جز خوانی و تفسیر قرآن کریم، محافل انس با قرآن کریم، دعاخوانی، افطاری ساده، ویژه برنامه‌های شب‌های قدر و اقامه نماز جماعت اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام ستوده با بیان اینکه امامزادگان نقش بسیار مهمی در بحث اطلاع‌رسانی دینی دارند، گفت: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل گفت: تمام تلاش ما بر این است از ظرفیت این فضاهای معنوی استفاده کنیم تا الگوی شایسته تربیتی برای نسل‌های آینده به وجود آورده و شرایط بهتری را در جامعه در تقارن بهار طبیعت و بهار معنوی شاهد باشیم.

وی به وجود ۲ هزار و ۴۰۰ مسجد در سطح استان اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها در ضیافت الهی از واعظین مطلوب در راستای تفسیر و تبلیغ قرآن کریم استفاده خواهیم کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل با بیان اینکه بحث امید به آینده و ایمان کامل جوانان و نوجوانان در مساجد بسیار دارای اهمیت است، خاطرنشان کرد: از هیأت‌های امنا، جامعه روحانیون تقاضا داریم اهتمام ویژه در راستای حضور فعال جوانان و نوجوانان در مساجد داشته باشند.

حجت‌الاسلام ستوده بیان کرد: همچنین لازم است واعظین نیز مباحث مرتبط با اقتضای زمانی و شرایط فعلی جامعه را مطرح کنند تا استفاده از معارف الهی و آموزه‌های دینی در زندگی روزمره ما راهگشا باشد.

کد مطلب 6054886

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه