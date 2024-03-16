به گزارش خبرنگار مهر، هادی دلافکار ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از توزیع ۶۲۰ تن برنج وارداتی با قیمت ستاد تنظیم بازار خبر داد و اظهار کرد: بخشی از این میزان برنج وارداتی برای عرضه در اختیار فروشندگان قرار گرفته و بخش دیگری هم بهزودی عرضه میشود.
وی توزیع شکر با قیمت مصوب را از دیگر برنامهها دانست و خاطرنشان کرد: محصولات پر مصرف در ماه مبارک رمضان از طریق فروشگاههای زنجیرهای و دیگر عاملان فروش در شهرستانهای مختلف استان بوشهر با قیمت مصوب تنظیم بازار در حال عرضه است.
دلافکار با اشاره به وضعیت تولید و ثبات بازار افزود: در زمینه تولید گوشت مرغ امسال در بهمن ماه ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار قطعه در مرغداریهای استان بوشهر جوجهریزی شد در حالی که نیاز استان یکمیلیون و ۴۰۰ قطعه مرغ بود و یک میلیون قطعه جوجه بیشتر از نیاز استان جوجهریزی شد.
وی با بیان اینکه در ۱۴ روز اسفند ماه امسال یک میلیون و ۳۲۰ هزار قطعه جوجهریزی شده است گفت: این جوجهریزیها نشان میدهد تا پایان ماه مبارک رمضان شش هزار و ۱۲۰ تن در استان بوشهر گوشت مرغ تولید و به بازار عرضه میشود.
تأمین گوشت مرغ
مدیرکل امور اقتصادی استانداری بوشهر اضافه کرد: این میزان گوشت مرغ علاوه بر محمولههایی است که از دیگر استانها وارد بوشهر میشود.
دلافکار با اشاره به ذخیرهسازی گوشت مرغ منجمد در استان بوشهر خاطرنشان کرد: به میزان کافی گوشت مرغ منجمد در استان بوشهر ذخیرهسازی شده که در صورت نیاز به بازار با قیمت ستاد تنظیم بازار عرضه میشود.
وی با اشاره به وضعیت گوشت قرمز اضافه کرد: تکمیل زنجیره گوشت قرمز در استان بوشهر در دستور کار قرار گرفته است که در سالروز میلاد امام زمان (عج) یک واحد بستهبندی گوشت قرمز در استان بوشهر افتتاح شد و کاهش قیمت گوشت قرمز در استان بوشهر شاهد هستیم و بهزودی با افتتاح کشتارگاه صنعتی دام بوشهر روند کاهش قیمت گوشت قرمز با سرعت بیشتری محقق میشود.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری بوشهر از واردات و عرضه گوشت قرمز در استان خبر داد و بیان کرد: در عرصه گوشت مرغ چون زنجیره تولید این محصول کامل شد اکنون جوجهریزی در استان بوشهر نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۱۷۳ درصد بیشتر شده است.
