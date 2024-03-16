برنامه «افطارلیق» در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه به همت مدیریت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه دو تبریز در ورودی ائل گلی تبریز برگزار می‌شود و آیتم‌های مختلفی مانند تواشیح خوانی، موسیقی‌های مختلف پاپ و موغام، استندآپ کمدی، جمع آوری کمک برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، مسابقات خانوادگی، بازی‌های بومی و محلی، اهدای جوایز و برنامه‌های آموزشی و فرهنگی و … به مورد اجرا گذاشته می‌شود.



در سومین برنامه از سری برنامه‌های ده گانه این منطقه، مردم خداجوی حاضر در برنامه، با کمک ۱۰۰ میلیون ریالی خود، در همان محل و با هماهنگی با ستاد دیه استان، زمینه آزادسازی یک زندانی جرایم غیرعمد تبریز را فراهم کردند.