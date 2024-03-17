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۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۰۷

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام:

۶۷ هزار پُرس غذای گرم در بین مددجویان ایلام توزیع می‌شود

۶۷ هزار پُرس غذای گرم در بین مددجویان ایلام توزیع می‌شود

ایلام-فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام گفت: ۶۷ هزار پُرس غذای گرم در بین مددجویان ایلام توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام بعدازظهر امروز یکشنبه در جلسه هماهنگی اجرای طرح اطعام مهدوی با حضور مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام و جمعی از معاونین که در سالن جلسات سپاه استان برگزار شد، گفت:

وی بیان کرد: در راستای نهضت کمک مومنانه و ترویج سنت حسنه اطعام نیازمندان در ماه مبارک رمضان طرح اطعام_مهدوی (عج) با مشارکت بسیج سازندگی سپاه امیرالمؤمنین (ع) و کمیته امداد امام خمینی (ره) اجرا می‌شود و تعداد ۶۷ هزار پُرس غذای گرم در شب‌های قدر در بین مددجویان کمیته امداد توزیع خواهد شد.

وی افزود: در طرح اطعام مهدوی (عج) گروه‌های جهادی بسیج با برپایی ۱۵۰ آشپزخانه خانگی کار طبخ غذای گرم را بر عهده داشته و آن‌را برای توزیع در اختیار کمیته امداد قرار خواهند داد.

کد مطلب 6057519

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