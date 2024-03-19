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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۱۶

مدیرکل مدیریت بحران سمنان:

زلزله ۴.۴ ریشتر در سرخه خسارتی نداشت

زلزله ۴.۴ ریشتر در سرخه خسارتی نداشت

سمنان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان گفت: طبق بررسی‌ها و گزارش‌های اولیه، زلزله چهار و چهار دهم ریشتری در سرخه خسارتی نداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، کمال طاهریان بامداد سه‌شنبه بیان کرد: تیم‌های ارزیاب برای بررسی دقیق از مناطق مختلف تحت تأثیر زلزله سرخه، به محل وقوع زمین‌لرزه اعزام شدند که بررسی شواهد نشان می‌دهد زمین لرزه خسارتی نداشت.

وی ابراز کرد: زلزله در جنوب سرخه و در کویر و با فاصله با مناطق مسکونی رخ داده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۴ درجه در مقیاس ریشتر بامداد سه شنبه لرزاند. این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

موقعیت و مرکز زلزله ۳۴ و ۸۶۴ درجه شمالی و ۵۳ و ۶۷۵ درجه شرقی و در شهرستان سرخه در استان سمنان ثبت شده است.

کد مطلب 6058480

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