شنیده شدن صدای انفجار در دمشق؛پدافند هوایی سوریه واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری لحظاتی قبل از شنیده شدن صدای انفجارهای جدیدی در دمشق خبر دادند.

در همین راستا، خبرنگار المیادین بامداد سه شنبه در خبری فوری گزارش داد که صدای انفجار مهیب در حومه دمشق شنیده شده است.

منابع خبری گزارش دادند که پدافند هوایی برای مقابله با اهداف متخاصم در حومه دمشق به کار افتاده است.

اطلاعات اولیه حاکی از آن است که صدای چندین انفجار در منطقه القطیفه و یبرود در حومه دمشق شنیده شد.

هنوز منابع رسمی سوریه گزارشی منتشر نکردند.

تجاوزهای هوایی رژیم اسرائیل در حالی است که دولت سوریه بارها با ارسال نامه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل این حملات را محکوم و خواستار توقف آن شده است.



رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر بارها به دمشق و مناطق مختلف سوریه حمله هوایی کرده که با رهگیری به موقع پدافند هوایی دمشق در بیشتر مواقع، این حملات دفع شده است.