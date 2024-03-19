پوستر «آسمان غرب» رونمایی شد/ برای مردمت بجنگ!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، در آستانه آغاز اکران نوروزی فیلم سینمایی «آسمان غرب» به کارگردانی محمد عسگری و تهیهکنندگی حبیب والینژاد از پوستر رسمی آن با طرحی از محمد شکیبا رونمایی شد.
این فیلم نوروزی با یک هفته تأخیر، اکران خود را از چهارشنبه ۱ فروردین ماه ١۴٠٣ با شعار «برای مردمت بجنگ!» توسط پخش بهمن سبز در سینماهای سراسر کشور آغاز میکند.
«آسمان غرب» که پس از سالها ژانر اکشن جنگی - هوایی را با قصهای ناگفته از قهرمانان پرواز به سینمای ایران آورده است، گوشهای از ایستادگی و دلاورمردیهای شهید علیاکبر شیرودی و دیگر خلبانان قهرمان هوانیروز ارتش ایران را در التهابات یک ماه نخست جنگ در کنار مردم و برای حفظ وطن روایت میکند.
میلاد کیمرام، امیرحسین آرمان، نادر فلاح، آرمین رحیمیان، کریم امینی، روح الله زمانی، راهله لطفی، محمدرضا صولتی، پیام اینالوئی، یوسف فروتن، احسان عباسی، صفرمحمدی، کیوان آزاد، مهران میرزایی، احسان صاحب الزمانی، وحید عبدالمجیدی، رامین قربانی، مجتبی واشیان، پرهام غلاملو، سمیه مهری، نیوشا علیپور، امیرحسین شام بیاتی، توران یاقوتی، تورج الوند و نسیم ادبی در این اثر به ایفای نقش پرداخته اند.
«آسمان غرب» در چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر، نامزد شش سیمرغ و برنده ٣ سیمرغ بلورین از جمله جایزه بهترین فیلم از نگاه ملی شد.
دیگر عوامل این پروژه عبارتند از نویسنده: محمد عسگری، مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، تدوین: میثم مولایی، طراح صحنه: بهزاد جعفری طادی، آهنگساز: مسعود سخاوت دوست، مدیر صدابرداری و ترکیب صدا: بهمن اردلان، مدیر تولید: فرهاد کینژاد، طراح لباس: بهزاد آقابیگی، طراح گریم: شهرام خلج، طراح جلوههای ویژه بصری: جواد مطوری، طراح جلوههای ویژه میدانی: ایمان کرمیان، سرپرست گروه کارگردانی و دستیار اول کارگردان: یوسف وجداندوست، مدیر برنامهریزی: محمد ثقفی، فیلمبردار: حامد عزتخواه، عکاس: علی نیکرفتار، منشی صحنه: فرحناز خسروآبادی، مدیر تولید نظامی: مسعود شرفیکیا، مدیران تدارکات: اکبر مهری و رضا گلی، اصلاح رنگ: نیما دبیرزاده، هلی شات: امید احمدزاده، کارگردان فیلم پشتصحنه: راهله لطفی، طراح لوگو: محمد روحالامین، طراح بدلکاری: کیوان رضایی، مدیر کمپین تبلیغاتی: هادی فیروزمندی، مدیر روابط عمومی: زهرا دمزآبادی، تبلیغات: ملیکا سادات راد، محصول بنیاد سینمایی فارابی و سازمان سینمایی سوره با مشارکت ارتش جمهوری اسلامی ایران.
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