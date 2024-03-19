زمان فعالیت مترو تهران در ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بینالملل متروی تهران و حومه درباره فعالیت مترو در نوروز اعلام کرد: در روزهای تعطیل رسمی ساعت شروع به کار در تمام خطوط ۶ صبح و در روزهای غیر تعطیل نوروز ۵:۳۰ صبح است.
وی افزود: سر فاصله حرکت قطارها در روزهای تعطیل رسمی در خطوط درون شهری هر ۱۵ دقیقه و سر فاصله در خط ۵ هر ۳۰ دقیقه است.
مدیر ارتباطات و امور بینالملل متروی تهران و حومه گفت: سر فاصله حرکت قطار در روزهای غیر تعطیل نوروز در خطوط ۱ تا ۴ هر ۱۰ دقیقه است.
وی ادامه داد: در خط ۵ در ایام غیر تعطیل نوروز هر ۲۰ دقیقه یک قطار اعزام میشود، گفت: در این ایام سر فاصله در خطوط ۶ و ۷ هر ۱۵ دقیقه است.
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