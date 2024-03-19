کاهش ۲۱ درصدی سرقت از آغاز طرح نوروزی پلیس مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمدرضا چگنی اظهار کرد: با آغاز تعطیلات نوروزی و افزایش تقاضا برای خدمات پلیس، اثربخشی راهبردها و برنامه ریزی پلیسی در حفظ نظم و امنیت عمومی، مورد توجه اقشار مختلف اجتماعی است و فرماندهی انتظامی استان مرکزی نیز بر این مبنا از مدت‌ها قبل برنامه ریزی جامعی در این خصوص اجرایی کرده است.

وی با بیان اینکه نحوه ارائه خدمات پلیس در طول تعطیلات نوروزی، حوزه مهم و حساس اجرای قانون را نشان می‌دهد، بیان کرد: فرماندهی انتظامی استان با یک رویکرد حرفه‌ای و پیشگیرانه، برای رسیدگی به موضوعات مرتبط با سال جدید و از مدت‌ها قبل برنامه ریزی داشته که توان و آمادگی کارکنان، تأثیر قابل توجهی در کاهش بسیاری از جرایم را به دنبال داشته است.

سرهنگ چگینی ادامه داد: در ۲ روز نخست آغاز قرارگاه نوروزی فرماندهی انتظامی استان، جرایم مهم در مدت مشابه سال قبل، در حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است.

جانشین انتظامی استان مرکزی از کاهش ۲۱ درصدی مجموع سرقت‌ها در این بازه زمانی خبر داد و گفت: کاهش ۵۰ درصدی سرقت مغازه، ۴۳ درصدی سرقت خودرو، ۳۳ درصدی موتورسیکلت، ۱۰۰ درصدی قاپ زنی، ۴۹ درصدی اماکن خصوصی و دولتی نشان از تعهد کارکنان انتظامی استان به انجام وظیفه و حرفه‌ای بودن است.

وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده در ارتقای امنیت ترافیکی نیز گفت: با آغاز طرح عملیاتی قرارگاه نوروزی پلیس و در ۲ روز گذشته، تعداد نفرات فوت شده در سوانح رانندگی در سطح استان کاهشی ۴۷ درصدی داشته است که تداوم کاهش تصادفات نیازمند دقت و اهتمام همگانی در رعایت قانون است.