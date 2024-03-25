ثبت ۳۲ میلیمتر بارش باران در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی بعد از ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: روز یکشنبه در بیشتر نقاط خوزستان بارندگی رخ داده اما هیچکدام از جاده‌های اصلی مشکلی ندارد و تردد در جاده‌ها برقرار است.

وی افزود: بیشترین بارندگی در اهواز با حدود ۳۲ میلیمتر ثبت شده و در برخی نقاط نیز میزان بارندگی تا ۳۸ میلیمتر در مدت ۴۰ دقیقه بوده است؛ این بارندگی همراه با وزش باد بود که موجب سقوط پایه‌های برق در برخی نقاط کوت عبدالله شد.

معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: در برخی نقاط اهواز آب‌گرفتگی وجود دارد اما همه پای کار آمده‌اند تا آبگرفتگی‌ها رفع شود. اکنون آب‌گرفتگی در بیشتر نقاط شهر اهواز فروکش کرده است.

وی بیان کرد: در این شرایط برخی شهروندان به مناطق مرتفع و کوهستانی می‌روند و به این دلیل، دیشب در دزفول حوادثی داشتیم؛ بنابراین توصیه می‌شود مردم حتماً از این مناطق دوری کنند و خودروهایشان را در مسیر رودخانه رها نکنند. عشایر نیز باید از محیط ناامن دور شوند.

خانچی گفت: در این شرایط، تردد غیرضروری در جاده‌ها انجام نشود؛ البته به پلیس ابلاغ شده است در صورت شدت بارندگی توقف اجباری خودروها را در دستور کار قرار دهد.