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۱۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۲۰

ضربه مهلک جدید به نظامیان صهیونیست در غزه

ضربه مهلک جدید به نظامیان صهیونیست در غزه

مبارزان فلسطینی در غزه ضربه مهلک دیگری به نظامیان اشغالگر وارد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رسانه‌های عبری زبان از ضربه سخت به ارتش رژیم صهیونیستی در حادثه‌ای خطرناک در نوار غزه خبر دادند.

این منابع اعلام کردند بر اثر حادثه‌ای خطرناک در نوار غزه، یک نظامی کشته شده و شمار زیادی مجروح شدند که حال ۸ نفر از آن‌ها وخیم است و از یکی از مجروحان هم قطع امید شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته ۴ نظامی دیگر این رژیم در نوار غزه زخمی شدند.

پیش از این نیز ارتش رژیم صهیونیستی به زخمی شدن ۳ هزار و ۱۶۰ افسر و نظامی این رژیم از زمان شروع جنگ اشاره کرد که ۱۵۲۳ نفر از آنها در جریان حمله زمینی به غزه زخمی شده اند.

چند رسانه صهیونیستی تاکنون به سانسور شدید ارتش این رژیم در اعلام آمار تلفات خود اشاره کرده‌اند؛ اقدامی که به دلیل شمار بالای تلفات نظامیان صهیونیست در جنگ علیه نوار غزه و ترس از واکنش‌های بیشتر داخلی در سرزمین‌های اشغالی انجام گرفته است.

رسانه‌های صهیونیستی پیشتر فاش کردند که آمار زخمی‌هایی که ارتش رژیم صهیونیستی اعلام می‌کند، با آماری که بیمارستان‌های این رژیم ارائه می‌دهند، اختلاف زیادی دارد. شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بود که ارتش این رژیم از مقامات بیمارستان‌ها خواسته است تا بدون هماهنگی با ارتش، هیچ آماری از تلفات منتشر نکنند.

کد مطلب 6064906

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    نظرات

    • یک مسلمان IR ۰۳:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۱
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      امیدواریم که خداوندرزمندگان مقاومت را یاری کندکه موقع انتقال صهیونیستهای نظامی مجروح،توسط بالگرد،بالگردآنان را باموشک نابودکنندوبه مجروحان آنان رحم نکنندهمانطورکه به بچّه ها ومجروحان فلسطینی رحم نکردند.
    • IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
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      اللهم عجل لولیک الفرج لعنت خدابرصهیون وحامیان چه داخل وچه خارج ازایران

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