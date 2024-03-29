دو پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی زیر آتش حزب الله لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمندگان حزب الله لبنان شامگاه جمعه حملات جدیدی به مواضع نظامیان صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی انجام دادند.

پایگاه خبری العهد دقایقی پیش گزارش داد که حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: رزمندگان مقاومت عصر امروز (جمعه ۲۹ مارس)، محل استقرار نظامیان صهیونیست در شهرک اشغالی «مطله» با سلاح مناسب هدف قرار دادند.

در این بیانیه آمده است که پایگاه صهیونیستی به‌طور مستقیم مورد اصابت قرار گرفته است.

حزب‌الله لبنان در بیانیه دیگری پس از هدف قرار دادن مستقیم موضع صهیونیستی مطله از هدف قرار دادن پایگاه صهیونیستی «السماقه» در تپه‌های لبنانی اشغالی کفر شوبا خبر داد.

همزمان با حملات رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان به مواضع نظامیان صهیونیستی در مرزهای جنوب لبنان، شبکه خبری المیادین به نقل از رسانه‌های صهیونیستی درباره قدرت نظامی حزب الله لبنان و اوضاع شهرک‌های شمال اشغالی گزارش داد که برخلاف شرایط جاری در جنوب لبنان، همچنان نصرالله دست برتر نظامی از ناحیه راهبردی دارد و همچنان ساکنان شهرک‌های اسرائیلی در شمال اراضی اشغالی حاضر به بازگشت به منازل خود از بیم حملات موشکی حزب الله نیستند.

همزمان منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شهرک‌های صهیونیست نشین در الجلیل غربی در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

هم اکنون صدای آژیر خطر در منطقه «أفیریم» و «فسوطه» به صدا درآمده است.

با شروع عملیات غافلگیرکننده طوفان الاقصی از سوی گروه‌های مقاومت فلسطین، حزب‌الله لبنان در حمایت از مردم فلسطین و کاهش فشار بر مقاومت در غزه، عملیات روزانه و سنگین علیه اهداف رژیم صهیونیستی در داخل خاک فلسطین را صورت داده است.

در همین ارتباط، رسانه‌های عبری زبان نیز بارها اذعان کرده‌اند که حزب‌الله در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین همچنان دست برتر را دارد و ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه به دام افتاده است.