خروش جهادی مردم مشهد در راهپیمایی روز قدس

خبرگزاری مهر، گروه استانها - فاطمه سعادتیان نیک: رژیم صهیونیستی امروز با از دست دادن متحدان خود در منطقه به اوج استیصال و تزلزل در تاریخ خود رسیده و جنایات خود را علیه مردم مظلوم فلسطین دوچندان کرده و آنها را مورد کشتار و سرکوب شدید قرار داده است.
اما مردم ایران اسلامی پرشورتر از گذشته به پیروی از رهنمودهای امام راحل و رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی، با حضور در راهپیمایی دشمن شکن روز قدس عظمت جایگاه ایران اسلامی را به رخ مستکبران جهان کشیده و حمایت خود را از حرکتهای آزادی خواهانه ملت مظلوم فلسطین و همه ملتهای آزاده جهان اعلام کردند.
ساعت حوالی هشت و نیم صبح روز جمعه ۱۷ فروردین در روز جهانی قدس، مردم مشهد روزه دار مشهد با در دست داشتن پلاکاردهایی آمده بودند تا بار دیگر با مردم مظلوم فلسطین اعلام همبستگی کنند.
به راستی این مردم همیشه پای کار انقلاب و مسلمانان هستند امروز گویی روز آن هاست روز «آزادی خواهان» روز رهایی مظلوم از ظالم، در روزی که دشمنان به این تاریخ چشم دوخته بودند عرصه میدان ۱۵ خرداد مشهد شاهد حضور انبوه زن و مردی بود که دلهایشان از وحشی گری های صهیونیستها در تب و تاب بود و در این روزها آرام نبودند و خودشان را برای خروشی عظیم آماده کرده بودند.
حضور مردم در راهپیمایی روز قدس، نمایانگر مواضع آنان در قبال جنگ اخیر غزه و جنایات بیشمار صهیونیستها باشد، هنوز از ساعاتی مانده به آغاز رسمی مراسم، عرصه میدان ۱۵ خرداد مشهد شاهد حضور تاریخی زائران و مجاوران امام هشتم (ع) در راهپیمایی مردمی اعلام همبستگی با فلسطین است.
مردم با در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در دست دارند و طنین فریاد «الله اکبر» آنها حاکی از خشم سرشارشان از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه است.
هم اکنون اینجا جای سوزن انداختن نیست از تمام مسیرهای منتهی به میدان ۱۵ خرداد تا چشم کار میکند جمعیت با شکوه کودکان، زنان، مردان و سالمندانی است که با پای پیاده خود را به مراسم رساندهاند.
ساعت از ۹ و نیم گذشت و در حالی که مراسم به طور رسمی آغاز شد هر لحظه بر جمعیت حاضر نیز افزوده میشود، کودکان مسجدی که با گروه خاص خودشان در این مراسم هستند و یا دختران دهه نودی و هشتادی که با ذوق کودکانه پلاکاردهایی طراحی کردند و بر پیشانی اشان سربند پرچم آزادی ملت مظلوم فلسطین را بستهاند، به چشم می آیند.
بنابر اعلام پلیس راهور شهرستان مشهد، اگرچه محورهای منتهی به میدان ۱۵ خرداد در طرح ترافیکی قرار دارد، اما با حضور زائران و مجاورانی که به صورت فردی یا به همراه خانواده، از هر طرف با پای پیاده خود را به مراسم میرسانند، هر لحظه بر جمعیت حاضران روزهدار در میدان ۱۵ خرداد افزوده میشود.
دانش آموزان و جامعه فرهنگیان، دانشجویان و مدرسان دانشگاه، طلاب و اساتید حوزههای علمیه، خدام بارگاه منور رضوی، رستههای مختلف نیروهای مسلح و اقشار مردم مشهد همه و همه برای بیعتی دوباره آمدهاند.
راهپیمایی روز جهانی قدس در مشهد مقدس به سمت حرم مطهر رضوی برگزار میشود و پایان بخش این مراسم در حرم رضوی قبل از خطبههای نماز جمعه سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی است.
نوای فلسطین پیروز است اسرائیل نابود است در تمام این شهر طنین انداز میشود و مردم با صلابت شعارهایی از جان و دل سر میدهند و حکایت امروز مشهدیها به سبزترین و پرنورترین حضور ادامه دارد.
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