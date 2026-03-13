راهپیمایی روز جهانی قدس در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز جهانی قدس همزمان با سراسر کشور صبح امروز جمعه ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در شهر مشهد آغاز شد.

مردم روزه‌دار و انقلابی مشهد از ساعت ۹ و نیم صبح با تجمع در مسیرهای دوگانه(میدان شهدا به حرم رضوی و میدان بیت المقدس به حرم رضوی) حرکت خود را آغاز کردند تا بار دیگر حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین و آرمان آزادی قدس شریف اعلام کنند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و فلسطین و سردادن شعارهایی در حمایت از ملت فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، مسیرهای تعیین شده را طی کرده و به سمت میدان امام خمینی (ره) حرکت می‌کنند.

راهپیمایی روز جهانی قدس هر سال در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود و مردم مشهد نیز همچون سال‌های گذشته با حضور پرشور در این مراسم، همبستگی خود را با ملت فلسطین به نمایش گذاشتند.