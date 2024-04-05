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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۱۴

طوفان‌الاحرار؛

سرلشکر سلامی در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کرد

سرلشکر سلامی در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کرد

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران در راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران شرکت کرد.

راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس با شعار «روز قدس، از طوفان الاقصی تا طوفان الاحرار» در بیش از ۲ هزار نقطه کشور به طور همزمان از ساعت ۱۰ صبح امروز (۱۷ فروردین ماه) آغاز شد.

در تهران نیز مسیرهای ده‌گانه راهپیمایی به سمت دانشگاه تهران محل برگزاری نماز جمعه ختم می‌شود. سخنران این مراسم در تهران، سردار «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه خواهد بود.

همزمان با راهپیمایی امروز، پیکر مطهر شهدای گرانقدر کنسولگری ایران در دمشق، در تهران تشییع می‌شود و پس از آن پیکرهای مطهر شهدا به زادگاه‌های خودشان منتقل خواهد شد.

کد مطلب 6069806

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