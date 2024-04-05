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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۱۸

آغاز پخش برگزیده جشنواره تلویزیونی مستند از امشب

آغاز پخش برگزیده جشنواره تلویزیونی مستند از امشب

پخش مجموعه مستند «پرندگان ایلام» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی نورمحمدی برگزیده ششمین جشنواره تلویزیونی مستند از ۱۷ فروردین آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی شبکه مستند، مجموعه مستند ۴ قسمتی «پرندگان ایلام» به سفارش سیمای استان ایلام تولید شده و علاوه بر شناسایی و معرفی پرندگان ایلام به اهمیت وجود این موجودات و نقش آنها در چرخه حیات می پردازد.

مجموعه مستند «پرندگان ایلام» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی نورمحمدی برگزیده ششمین جشنواره تلویزیونی مستند است که از جمعه ۱۷ فروردین ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه مستند می‌رود.

این مجموعه در نخستین پخش تلویزیونی‌اش جمعه‌ها ساعت ۲۲ از شبکه مستند پخش می‌شود و تکرارش روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ است.

کد مطلب 6070131
عطیه موذن

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