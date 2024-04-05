آغاز پخش برگزیده جشنواره تلویزیونی مستند از امشب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی شبکه مستند، مجموعه مستند ۴ قسمتی «پرندگان ایلام» به سفارش سیمای استان ایلام تولید شده و علاوه بر شناسایی و معرفی پرندگان ایلام به اهمیت وجود این موجودات و نقش آنها در چرخه حیات می پردازد.
مجموعه مستند «پرندگان ایلام» به تهیهکنندگی و کارگردانی مهدی نورمحمدی برگزیده ششمین جشنواره تلویزیونی مستند است که از جمعه ۱۷ فروردین ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه مستند میرود.
این مجموعه در نخستین پخش تلویزیونیاش جمعهها ساعت ۲۲ از شبکه مستند پخش میشود و تکرارش روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ است.
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