سازمان شانگهای حمله به کنسولگری ایران را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان همکاری شانگهای در وبگاه رسمی خود با انتشار بیانیه‌ای حمله ۱ آوریل ۲۰۲۴ به بخش کنسولی جمهوری اسلامی ایران در دمشق را محکوم کرده و به دولت ایران تسلیت گفت.

این سازمان در بیانیه خود نوشت: ما اقدامات تجاوزکارانه علیه مراکز دیپلماتیک و کنسولی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را که مصونیت آن توسط کنوانسیون‌ وین تضمین شده است، قاطعانه غیرقابل قبول می‌دانیم.

این بیانیه می افزاید که سازمان همکاری شانگهای قاطعانه با هرگونه اقدام تحریک‌آمیز که صلح و امنیت در منطقه را به خطر می‌اندازد، مخالف است.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی غروب دوشنبه ۱۳ فروردین ساختمان کنسولگری ایران در خیابان المزه دمشق را هدف حملات هوایی قرار دادند. این ساختمان با جنگنده‌های اف۳۵ و ۶ فروند موشک مورد حمله قرار گرفت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در بیانیه‌ای درباره حمله روز دوشنبه گفت: «هواپیماهای این رژیم جعلی در جنایتی جدید ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق را مورد هدف حمله موشکی قرار داد که بر اثر این جنایت، سرداران رشید مدافع حرم سرتیپ پاسدار محمدرضا زاهدی و سرتیپ پاسدار محمدهادی حاجی رحیمی از فرماندهان، پیشکسوتان و جانبازان سرافراز دفاع مقدس و مستشاران نظامی ارشد ایران در سوریه و ۵ تن از افسران همراه آنان به فیض شهادت نائل آمدند.