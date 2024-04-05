حضور در راهپیمایی روز قدس دل مردم غزه را شاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدرضا ناصری در خطبههای نماز جمعه این هفته یزد با اشاره به برگزاری راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس اظهار کرد: از تمام مردم خوب استان یزد و ایران اسلامی که امروز فداکاری کرده و با زبان روزه در راهپیمایی بزرگ روز قدس شرکت کرده و ندای امام عزیز ما که مبتکر این حرکت بزرگ بود را لبیک گفتند تشکر و قدردانی میکنیم.
وی با اشاره به اینکه قرآن کریم میفرماید تقوا پیشه کنید و حقیقت تقوا را داشته باشید اضافه کرد: تقوا مراعات کردن دستورات خدای متعال، اجتناب از معصیتها، ادای فرایض و انجام واجبات است و انشاالله همه در این مسیر موفق باشیم.
امام جمعه یزد بیان کرد: از امام صادق(ع) در ارتباط با تقوای حقیقی سوال کردند و ایشان فرمودند اول اینکه خدا اطاعات شود و معصیت خدا انجام نشود؛ دوم اینکه متذکر خدا باشیم و خدا را فراموش نکرده و دل و قلبمان متوجه خدا باشد و هر کاری انجام میدهیم در مسیر خدا و برای جلب رضایت اول کار کنیم، سوم اینکه شاکر درگاه خدا باشید و کفران نعمت او را نکنیم و شکر درگاه خداوند استفاده درست و به جا از نعمتهای اوست.
آیتالله ناصری تصریح کرد: نبی مکرم اسلام فرمودند سه چیز است که من نسبت به امت بعد از خودم میترسم که نخست گمراهی بعد از معرفت و ثابت قدم نماندن در ایمانشان است؛ بعضی افراد مومن و نمازخوان و انقلابی و در مسیر هستند اما در اثر معاشرت با افراد ناباب یا کمکاریها و غفلتها معرفتی که داشتند را از دست میدهند و گمراه میشوند؛ به همین دلیل است که پیامبر(ص) میفرمایند باید در این مسیر صبور باشیم و خدا را فراموش نکنیم.
نماینده ولی فقیه در استان یزد لغزش ها در فتنهها را ترس دیگر نبی مکرم(ص) در ارتباط با امت بعد از خودش دانست و خاطرنشان کرد: شیطان و شیطان صفتان برای انسان لغزشهایی را ایجاد میکنند و فتنههای آنها حواس برخی از افراد را پرت میکند و پیامبر(ص) هم تاکید میکنند که باید مراقب باشیم که در این لغزشها و فتنهها گمراه نشویم.
وی ادامه داد: الان دنیا علیه اسلام و انقلاب پر از فتنه، دروغ، ترویج ناامیدی، ایجاد بدبینی و موارد مختلف دیگر است و تمام حرکتهای رسانههای امروز دنیا بر این مبنا استوار شده که با توجه به اینکه ایران کشوری اسلامی و انقلابی شده، ایران را از مسیر درست و اسلام واقعی دور کنند و زمینه فساد و فحشا را در ایران به وجود آورند تا ایران جلوی ظلم و ستم و دزدیهای آنها نایستد.
دشمن به دنبال دور کردن مردم از انقلاب است
امام جمعه یزد بیان کرد: نخستین فتنهای که دشمن میکنند این است که اساس نعمت انقلاب و هجرتی که مردم از طاغوت به اسلام و انقلاب داشتند را از بین ببرند و برای اینکار دروغگویی، بدگویی، حجاب شکنی، هنجارشکنی، ترویج فساد و موارد مختلف دیگر را انجام میدهند تا مردم را گمراه کرده و آنها را نسبت به انقلاب و اسلام بدبین کنند.
آیتالله ناصری در ارتباط با سومین ترس پیامبر نسبت به امتش گفت: سومین این موارد فساد، فساد اقتصادی و حرکت جنسی است، دقیقا دشمن هم بر روی همین موارد انگشت گذشته و به لحاظ اقتصادی و جنسی و اخلاقی به شدت در حال تلاش است که مردم را از ارزشها دور کرده و به سمت فسادهای اقتصادی و جنسی بکشانند.
نماینده ولی فقیه در استان یزد تصریح کرد: خیلی از افراد بودند که مومن و انقلابی بودند ولی زمانی که فرصتی برای فساد اقتصادی یا جنسی برای آنها به وجود آمد لغزش داشتند و به سمت آن رفته و دیگر از وادی انقلاب و اسلام و ارزشهای دینی دور شدند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان یزد در ارتباط با راهکار دوری از این مشکلات تاکید کرد: برای عبور از فتنه ها باید بصیرت داشته باشیم و شناخت خود را از اسلام و انقلاب تقویت کرده و بر پای آن بایستیم و با توکل به خدا از مسیر منحرف نشویم.
وی گفت: دومین مورد مراقبت برای عدم لغزش از یک سو و همچنین سومین مسئله هم این است که در مسائل شهوتهای شکمی و جنسی که میخواهد برای ما حلال و حرام را یکی کند دور باشیم و نگذاریم چنین مسائلی در زندگی ما به وجود آید.
امام جمعه یزد در خطبه دوم خود با اشاره به مسئله قدس شریف اظهار داشت: همیشه رهبر انقلاب و حضرت امام خمینی(ره) میفرمودند و نسبت به این مسئله تاکید فراوانی داشتند و از اینکه مردم به این وظیفه الهی خود عمل کرده و دل ملت فلسطین را شاد کردند تشکر میکنیم.
آیتالله ناصری بیان کرد: از قول فلسطینیها در خبری خواندم که وقتی مردم ایران در راهپیماییها حضور پیدا میکنند، روحیه ما در زندانها تقویت شده و قدرت میگیریم و از اینکه ایرانیها از ما حمایت میکنند خوشحال میشویم به همین دلیل مشخص میشود که نه تنها در این راهپیماییها رضای خدا وجود دارد، رضای مردم هم در آن است.
نماینده ولی فقیه در استان یزد ادامه داد: راهپیمایی روز جهانی قدس حفظ امنیت خودمان هم هست چرا که اگر به قدس شریف آسیبی برسد ما هم ضرر میکنیم و به همین دلیل علاوه بر اینکه کار الهی و اسلامی انجام دادیم، با عمل کردن به فرمایش ولایت، به وظیفه شرعی خود عمل کرده و یک کار اجتماعی، انسانی و فرهنگی انجام دادیم.
ایستادگی نیروهای انقلاب مانع تحقق اهداف دشمنان تروریست در راسک شد
وی به مسئله سوریه و حمله جنایتکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق اشاره کرد و بیان کرد: در این حادثه دوستان و عزیزان ما و از دوستان صمیمی سردار سلیمانی که چندین سال زندگی خود را برای حفاظت و حراست از ایران و اسلام و جبهه مقاومت قرار دادند به شهادت رسیدند.
امام جمعه یزد با بیان اینکه این عزیزان پاداش خود را گرفتند افزود: این شهدای والا مقام در روز شهادت حضرت امیرالمومنین(ع) و به دست شقیترین افراد جهان به شهادت رسیدند و این واقعا بالاترین سعادتی است که خداوند به یک انسان میدهد.
آیتالله ناصری گفت: شهدای امروز ما هم که در اثر حمله تروریستی دیروز در راسک به شهادت رسیدند در این مراسم حضور داشتند و امروز این عزیزان در بالاترین جایگاه هستند.
نماینده ولی فقیه در استان یزد با بیان اینکه دشمن تدارک بسیاری برای این حمله تروریستی دیده بود و اهداف بزرگی را داشت تصریح کرد: در حمله ترورویستی اخیر در راسک با مقاومت و مجاهدت عزیزانمان که سه شهید والامقام یزدی هم جزو آنها هستند، تروریستها به اهداف جنایتکارانه خود نتوانستند دست پیدا کنند اما ما در این مسیر چند نفر از بهترین عزیزانمان را تقدیم اسلام و انقلاب کردیم.
وی خاطرنشان کرد: شهادت آرزوی این عزیزان بوده و آنها قطعا به بهترین درجه ای که همیشه آرزوی آن را داشتند رسیدند و واقعا آنها از بهترین نیروهای ما بودند.
در حفظ حجاب توجه ویژه داشته باشیم
امام جمعه یزد به شبهای قدر اشاره کرد و افزود: افرادی که در ماه مبارک رمضان و شبهای قدر استغفار واقعی کرده باشند همه گناهانشان آمرزیده است و پاک پاک هستند و باید مراقب باشیم که در لغزشهای پیش رو به گناه نیفتیم.
آیتالله ناصری بیان کرد: در ارتباط با پس از توبه و پاک شدن از گناهان در ایام شبهای قدر باید شروع سال جدیدمان را بر اساس تقوا و آنچه خداوند به ما دستور داده قرار دهیم.
نماینده ولی فقیه در استان یزد گفت: مسئله حجاب و عفاف موضوعات بسیار مهمی است که مقام معظم رهبری هم در ارتباط با آن در دیدار با کارگزاران نظام تاکیدات لازم را انجام دادند و انشاالله قانون آن هم بیاید و بتوانیم اجرا کنیم.
وی به بهار طبیعت اشاره کرد و افزود: بادها و آبها جاری شده و دشتها و بیابانها سبز شده و طراوات خاصی به طبیعت بخشیده شده و خداوند همه چیز را به ما داده و تمامی این موارد برای آن است که ما هم نشاط داشته باشیم و در کارمان ثمرههای جدید داشته باشیم.
امام جمعه یزد خاطرنشان کرد: تمامی ما باید در این ایام آنچه که خداوند بر ما سفارش کرده را رعایت کنیم و در کنار آن هم اراده خود را قوی کنیم و از وسوسههای شیطان و گناهان دوری کنیم.
جهش تولید به معنای مونتاژ کاری محصولات خارجی نیست
آیتالله ناصری نکته بسیار مهم را بحث تحقق شعار سال دانست و گفت: از کسانی که کارخانه دارند و مسئولیتی بر عهده آنها قرار گرفته درخواست داریم که جهش تولید را جدی بگیرند و از ظرفیتهای مردمی برای آن استفاده لازم را ببرند.
نماینده ولی فقیه در استان یزد افزود: جهش تولید این نیست که ما فلان جنس یا کالایی را از خارج کشور وارد کنیم و در ایران قطعات آن را به هم متصل کنیم و 10 برابر تولید بفروش برسانیم بلکه جهش تولید آن است که خودمان تولید کنیم و به خودکفایی و استقلال برسیم تا کالای با کیفیت برای مردم ارزانتر تمام شود.
وی تصریح کرد: مردم ما فکر و استعداد دارند و باید از ظرفیتها و استعدادهای نهفته آنها در ارتباط با تولید استفاده کنیم و به خصوص در خودکفایی خوراک دام که همه چیز ما به آن بستگی پیدا کرده تاکید دارم که باید حتما توجه خاصی داشته باشیم و برای رفع مشکلات در این حوزه حرکت کنیم.
برای تحقق شعار سال دانش بنیانها را در کنار صنایع مستقر کنیم
امام جمعه یزد با اشاره به اینکه دانش بنیانها باید حمایت ویژهای شوند گفت: برای اینکه شعار سال محقق شود باید دانش بنیانها را در کارخانهها مستقر کنیم و از ظرفیت آنها برای بهبود وضعیت تولید و قطعه سازی استفاده کنیم.
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