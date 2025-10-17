ناصری: تحریم شرم الشیخ در راستای عدم پذیرش تحقیر کشور بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر یزد با برشمردن سه اصل ولایت، اطاعت و مودت در رابطه با موضوع امامت و ولایت، آیاتی از قران کریم در این رابطه را یادآور شد و اظهار کرد: مودت که همان دوستی، تعلق خاطر و ایمان قلبی داشتن به ولایت است، پیش‌شرط شکل گرفتن اطاعت و اصل ولایت است.

وی با تاکید بر لزوم تحقق ایرانی قوی، گفت: خداوند در قران کریم بر قدرتمند شدن در برابر دشمنان تاکید دارد و بندگان خود را به دوری از ذلت و خواری سفارش کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان در این رابطه به قدرتمند شدن در علم و اقتصاد اشاره و خاطرنشان کرد: هرچند کشورهای استعمارگر و بیگانه قریب ۱۰۰ سال ایران را از پیشرفت در علوم بازداشتند، ولی با پیروزی انقلاب اسلامی شاهد سرعت گرفتن در این حوزه بودیم و امروز باید تلاش کنیم کشورمان را در علوم مختلف به کشوری پیشتاز در جهان تبدیل کنیم.

وی در همین رابطه به موضوع ترویج تفکر و تعقل در بین دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: افزایش توان علمی منجر به پیشرفت کشور در تمام حوزه‌ها خواهد شد لذا نباید در این زمینه سستی به خود راه دهیم.

آیت الله ناصری اهمیت قدرتمند شدن اقتصاد کشور را نیز یادآور شد و گفت: باید برای خودکفایی کشور در تمام حوزه‌ها و براساس اولویت‌ها تلاش کنیم و در خودکفایی حوزه‌هایی مانند کشاورزی که امنیت غذایی و سلامت جامعه را به همراه دارد، توجه بیشتری داشته باشیم.

وی خواستار اهتمام مسئولان استان به موضوع جذب سرمایه‌گذار با تامین زیرساخت‌های لازم از جمله در حوزه حمل و نقل شد و گفت: استان یزد از پتانسیل‌های بالایی برخودار است که باید با سرمایه گذاری در آنها نسبت به رفع مشکلات جامعه گام برداشته شود.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های این هفته به خطاب به دختران و بانوان، بر اهمیت توجه به راه و رسم الهی در انتخاب مسیر زندگی و دوستات تأکید کرد و هشدار داد که بی‌حجابی، از خواسته‌های غرب برای به فساد کشاندن جامعه است و بنیان خانواده سالم را دچار آسیب می‌سازد.

وی از پدران، مادران و مسئولان خواست که در حفظ نسل آینده و جلوگیری از انحرافات مراقبت لازم را به عمل آورند.

امام جمعه یزد همچنین به مناسبت سالگرد شهادت یحیی سنوار، به نقل قولی از وی مبنی بر الگوبرداری از امام حسین (ع) اشاره و بیان کرد: این سخن این شهید که گفته بود من راهن را از امام حسین (ع) باد گرفتم، سخنی قابل تأملی از یک مبارز فلسطینی است.

وی با اشاره به عدم شرکت ایران در اجلاس شرم الشیخ، تصریح کرد: اقدام ایران در تحریم اجلاس شرم الشیخ حرکتی صحیح و در راستای عدم پذیرش تحقیر کشور در مقابل استکبار بود.

آیت الله ناصری با تأکید بر افزایش نظارت و کنترل‌ها برای مهار گران‌فروشی‌های بی‌ضابطه، از مسئولین خواست توجه بیشتری به این امر داشته باشند و بر لزوم کنترل بازار تأکید کرد.